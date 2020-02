Rošt nie je len nepodstatnou súčasťou postele, tak ako si mnohí ľudia myslia. Ten slúži ako ďalšia vrstva v posteli a preto od neho závisí nielen kvalita vášho spánku, ale aj množstvo energie, ktorú počas neho získate.

Výber nie je vôbec jednoduchý

Nájsť kvalitný rošt je podobne zložitá záležitosť, ako nájsť kvalitný matrac. Výber by ste v žiadnom prípade nemali urýchľovať, ale naopak je potrebné venovať mu dostatok času a pozornosti. Pri zbytočnom uponáhľaní sa by ste mohli zakúpiť nielen nekvalitný rošt, ale aj taký, na ktorom by sa vám zdal spánok byť vyčerpávajúcejší ako celý deň v práci.

Na čo si pri výbere dať pozor

Pri rozhodovaní o rošte by ste sa mali zamerať na niekoľko dôležitých parametrov, ktoré vám zaručia nielen spokojnosť, ale aj dlhú životnosť matraca. Jedným z nich je odvetrávanie a jeho hygiena. Ľudské telo sa počas noci prirodzene potí, čomu nikto nezabráni. Vlhkosť ďalej prechádza cez jednotlivé vrstvy matraca a preto by mal rošt umožňovať matracu dýchať. Vďaka správnemu odvetrávaniu sa zaručí nielen jeho hygiena, ale aj zachovanie funkčných vlastnosti počas dlhých rokov.

Správne odvetrávanie tak dokáže udržať jednotlivé vrstvy matraca v dobrom stave, čo predlžuje aj jeho životnosť. Pozor si preto dajte na rošty, ktoré odvetrávanie neumožňujú. Znehodnotili by ste aj matrac, ktorý by bol po krátkom čase znehodnotený zvnútra. V praxi platí, že čím nižší matrac máte v posteli, tým kvalitnejší rošt by ste si mali zaobstarať. Vysoké matrace dokážu váhu človeka rozložiť efektívnejšie a preto úloha roštu nie je až taká podstatná.

Špeciálny prípad je však lamelový rošt, ktorý dokáže zabezpečiť rovnomerné rozloženie ľudskej váhy na matraci a tiež odpruženie. Výnimočný je v tom, že sám dokáže doplniť prácu matraca, vďaka čomu ho udrží dlhšie neopotrebovaný. Práve lamelový rošt je pre svoje funkcie veľmi obľúbeným a vyhľadávaným výrobkom. Veľmi dôležitým faktorom pri výbere roštu je aj úprava mäkkosti matraca. Môže sa vám totiž stať, že si zakúpite ideálny matrac, ktorý vám však po čase nebude vyhovovať a chceli by ste na ňom niečo zmeniť. Možno je práve matrac dokonalý a na to, aby ste mali vysnívaný spánok by mohlo postačiť zmeniť len rošt.

V prípade, že sa vám zdá byť spánok príliš tvrdý, zmierniť ho dokážete lamelovým roštom. Ten dodá matracu dodatočné odpruženie a zmierni jeho tvrdosť približne o jeden stupeň. Naopak, v prípade mäkkého matracu je lepšie zvoliť pevný latový rošt, ktorý prinesie pocit pevnejšej postele. Pri výbere daných výrobkov vám môžu pomôcť recenzie užívateľov, ktorí ich majú odskúšané v praxi. Ak chcete byť aj vy spokojní a predísť zlým skúsenostiam, dajte na radi odborníkov alebo tých, ktorí majú s vašim vybraných výrobkom skúsenosti.