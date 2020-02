Chystáte sa začať pravidelne cvičiť, no doteraz ste si mysleli, že fitness stroje patria len do posilňovne a špeciálne zariadených centier? Musíme vás vyviesť z omylu, pretože stroje na cvičenie môžete mať aj priamo doma. Mať vlastnú domácu posilňovňu v dnešnej dobe nie je žiadny problém a preferuje ju veľká časť športovcov.

Vyberajte tak, aby ste vyhoveli vašim očakávaniam

Vybrať si vlastný stroj síce nie je ľahké, no ak sa vám to podarí, budete nadmieru spokojný. Venovať by ste tomu mali veľké množstvo času a určite by ste nemali nakupovať bez rozmýšľania. Fitness stroje vydržia dlhé roky až desaťročia a preto s nimi počítajte na veľmi dlhú dobu. Väčšina výrobcov už myslí aj na tých, ktorí chcú cvičiť doma a preto je časť strojov a pomôcok prispôsobená nielen cenou, ale aj rozmermi a použitím. Klasické stroje využívané vo fitku sú často mohutné a zamerané na jednu alebo dve partie tela. Na tých domácich si však môžete precvičiť celé telo, čo je obrovskou výhodou nielen z ekonomického, ale aj priestorového hľadiska.

Veľmi obľúbenými sú preto trenažéry ako napríklad veslovací, stepper, rotoped, bežiaci pás a iné. Ich používaním spálite nielen tuky, ale posilníte aj svalstvo a vyformujete celú postavu. Dobré sú aj pre zdravie človeka, pretože podporujú viaceré životné funkcie a zrýchľujú metabolizmus. Dobrú kondičku tak nemusíte mať len počas leta kedy beháte v prírode, ale pokračovať v nej môžete aj mimosezóny letných športov. Za veľkú výhodu domácich strojov považujeme najmä ich kompaktné rozmery a to, že sa dajú využívať naozaj v malých priestoroch.

Najobľúbenejšie domáce stroje na cvičenie

Podľa rôznych prieskumov bol vytvorený zoznam, kde sa nachádzajú fitness stroje podľa ich obľúbenosti. Jedným z nich je stepper, pri ktorom však nemusíte schudnúť toľko, koľko ste očakávali. Treba si dať pozor na umožnenie nastavenia minimálnej záťaže, kedy si môžete nastaviť vlastnú intenzitu. Totálny favoritom vo svete fitness je bežecký pás, ktorý doposiaľ nemá konkurenciu. Dôvodom je, že beh je najlepším športom a pohybom, pri ktorom zapájame celé telo a dokonca aj myseľ. Dôležitým faktorom pri výbere je nielen cena, ale aj veľkosť, funkcie a dokonca hlučnosť.

Výborným domácim strojom na cvičenie sú aj rotopedy a cyklotrenažéry. Tie obľubujú najmä milovníci bicyklovania a ľudia, ktorí chcú šetriť svoje kĺby. Kým rotopedy sú lacnejšou verziou, cyklotrenažéry pripomínajú jazdu na bicykli omnoho viac. Na posilňovanie a zapájanie celého tela je vhodný aj veslársky trenažér. Hoci je náročný na kondíciu, tento pohyb nenahradíte ničím iným. Je preto výborným pomocníkom pri chudnutí a aj zvyšovaní atletických schopností. Za zmienku stojí aj veža na cvičenie, ktorú nájdete napríklad u športového predajcu inSPORTline. Ide o dokonalý fitness stroj, ktorým si pretiahnete všetky svaly na tele. Aj táto veža je vhodná na domáce cvičenie, no treba si vybrať správny výrobok.