Elektrické kolobežky sa rozmáhajú nielen po zahraničí, ale obľúbené sa stávajú čoraz viac aj na Slovensku. Ak ste doteraz žiadnu z nich nezaregistrovali, tak patríte k výnimkám alebo ste im len nevenovali pozornosť.

Prečo sú zmeny nevyhnutné

Mohli by sme povedať, že jazdci používajúci elektrické kolobežky boli doteraz v situácii, kedy by sme ich mohli nazvať takmer beztrestnými. Všetko by sa však malo zmeniť na podnet polície, ktorá pre týchto účastníkov premávky chystá nové a prísnejšie pravidlá. Dôvodov na zmenu je niekoľko, no tým hlavným je zaradenie týchto jazdcov medzi klasických chodcov. V praxi to znamená, že elektrické kolobežky môžu jazdiť po chodníkoch čo ľudom nielen prekáža, ale prináša to aj mnoho rizík. Pri kolízii podľa súčasného zákona nemôžeme v žiadnom prípade hovoriť o dopravnej nehode a tak aj riešenie takýchto situácií je zložitým procesom. Postavenie e-kolobežkárov v rámci legislatívy by sa preto malo čoskoro zmeniť a tento druh elektrickej kolobežky je už súčasťou definície nemotorového vozidla. Podľa nej ide o kolobežku s pomocným motorčekom, ktorej je už venovaný aj samostatný paragraf.

Aké zmeny nás čakajú?

Po novom by mala každá elektrická kolobežka spadať pod jednu úroveň so samovyvažovacími prostriedkami alebo napríklad cyklistami. V rámci jazdy po chodníku veľké zmeny očakávať nemusíme, pretože povolené to budú mať stále. Kolobežkári však budú musieť znížiť rýchlosť ich jazdy a prispôsobiť ju chodcom. Pri prechode cez priechod pre chodcov to bude v tom prípade vyzerať rovnako ako pri bicykloch. S elektrickou kolobežkou tak budete môcť cez priechod prejsť, ale len v prípade že si ju potlačíte vedľa seba. Za najväčšiu zmenu považujeme zaradenie kolízií na týchto dopravných prostriedkoch medzi dopravné nehody z čoho vyplývajú pokuty. Títo jazdi si budú musieť dávať ešte väčší pozor ako doteraz, pretože prípadná nehoda ich oberie aj o finančné prostriedky. Peňaženku budú musieť otvoriť aj vtedy, ak porušia pravidlá cestnej premávky, kedy budú môcť byť riešení políciou v blokovom konaní pokutou až do výšky 50 eur. Každý jeden majiteľ tejto kolobežky by mal spozornieť a zmeny si poriadne naštudovať. Neznalosť nikoho neospravedlňuje a preto im výhovorka o nedostatku informácií nepomôže. Rovnako to platí aj pre tých, ktorí sa chystajú elektrickú kolobežku kúpiť a jazdiť na nej napríklad do práce alebo obchodu.