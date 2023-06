Sezóna letných dovoleniek je tu a my môžeme zo zimných kabátov rovno vhupnúť do plaviek. Majú už zmenu šatníka za sebou aj vaše autá? Ak sa chystáte na dovolenku k moru vlastným autom, je lepšie zimné pneumatiky vymeniť za letné. Iba tak si užijete pohodlnú, šetrnú, no najmä bezpečnú jazdu.

Treba vedieť, na čom sa dá šetriť

Hľadáme najvýhodnejšie ponuky dovoleniek, len aby sme nemali výčitky svedomia, že sme premrhali peniaze pre pár prchavých momentov. No oplatí sa šetriť na našej bezpečnosti? Ak ste sa rozhodli pre individuálnu dopravu vlastným vozidlom, ktorá je nepochybne pohodlnejšia ako cestovanie autobusom, musíte sa na výlet poriadne pripraviť. Bežne je povolená jazda na zimných pneumatikách aj počas horúceho leta, ak sa však chystáte do zahraničia, kde vládnu iné dopravné predpisy, je vhodné autu obuť také topánočky, ktoré nik neodsúdi. Väčšina z nás si kupuje nové autá s tou myšlienkou, že s nimi precestuje pokojne aj celú Európu. Vtedy sú letné pneumatiky nevyhnutnosťou a sú lepšou voľbou ako zimné či celoročné. Natankujte kvalitnú pohonnú hmotu, správne natlakujte pneumatiky, vyčistite interiér vozidla, pripravte si cestovné deky, vankúše, obľúbenú hudbu a čokoľvek, čo vám dlhé cestovanie dokáže spríjemniť, a potom šup do sveta. Na kvalitných pneumatikách budete v cieli skôr, než sa nezdáte.

Ako pneumatiky ovplyvnia kvalitu jazdy

Nie je žiadna novinka, že využívaním kvalitných pneumatík sa naša jazda stane doslova prechádzkou ružovou záhradou. Bude prebiehať plynule, potichu, bez zbytočných zaváhaní a šmykov, a to všetko sa odrazí na spotrebe paliva a vašom pocite z jazdy. Ušetríte palivo a aj starosti spojené s ovládaním vozidla na akomkoľvek povrchu cesty – hrboľatom, mokrom i rozhorúčenom. Na kvalitných letných pneumatikách zvládnete nečakané zákruty i zabrzdenia, budete sa cítiť sebavedomo a poteší vás, že aj modely renomovaných výrobcov sú dostupné pre bežného smrteľníka. Kto si mohol dovoliť kúpiť drahšie auto, obetuje už pár drobných aj na vhodné letné či zimné pneumatiky.

A ako si cestu za zážitkami vo vlastnom aute užijete najlepšie? Stačí tá správa partia, dostatok jedla a pitia, možnosť pohodlne si posedieť alebo pospať a občas niekde zastaviť a rozhýbať stuhnuté telá. Naplánujte si oddychové zastávky, na ktorých môžete tiež spoznať kúsok sveta. Je navyše vhodné, ak sa počas jazdy šoféri striedajú. Nielen kvalitné pneumatiky, ale aj pozornosť vodiča je pri cestovaní zásadná podmienka bezpečnosti.