Naša planéta je plná krásnych miest, ktoré nám dokážu doslova vyraziť dych. Len pri pohľade na ne si mnohí z nás povedia, že sa oplatí žiť a užívať si krásy našej prírody. Niektorí ľudia preferujú hory a prírodu okolo nich, iní zas radšej oddychujú na pláži pri mori alebo oceáne. Obidve možnosti majú niečo do seba a aj keď sú od seba odlišné, nadchnúť nás dokážu rovnako. Ste dovolenkári, ktorí radi trávia čas pri mori, no nikdy ste nenatrafili na krásnu pláž, na ktorej by ste si povedali, že pre tento okamih sa oplatí žiť? Hoci ste prišli o poriadny zážitok nezúfajte, stále niektorú z nich môžete navštíviť. Je pravda, že totálne najkrajšie pláže sveta sa nachádzajú ďaleko od našej krajiny niekde pri oceánoch, no poznáme aj také, za ktorými nebudete musieť dlho cestovať. Okrem toho dovolenka na nich nie je až tak finančne náročná a preto sú dostupné takmer pre každého z nás. Pripravili sme pre vás TOP 5 najkrajších pláži sveta, z ktorých aspoň na niektoré sa určite musíte pozrieť.

Navagio – Zakynthos

Na piatom mieste v rebríčku TOP 5 najkrajších pláží sveta sa umiestnila grécka pláž Navagio. Azda neexistuje Slovák, ktorý by o nej nepočul alebo ju aspoň nevidel na obrázku. Jej návšteva je snom mnohých ľudí a to najmä pre jej netypické umiestnenie, krásnu farbu vody a piesku. Známa je najmä vrakom stroskotanej pašeráckej lode, ktorá sa stala jej symbolom. Ľudia ju však navštevujú aj pre krásne modré jaskyne a vodu, ktorá je podobná tej v Karibiku a pre Európanov je hotovou senzáciou. Výnimočnosťou na tomto mieste sú aj obrovské korytnačky careta, ktoré obdivujú ľudia nielen z pláže, ale aj z lodí.

Villasimius – Sardínia

Sardínia nazývaná aj ako Karibik Európy je pre nás výhodná najmä svojou polohou a teda časovou a finančnou dostupnosťou. Každým rokom je vyhľadávanejšou oblasťou, kde dovolenkuje obrovské množstvo Európanov. Pláž Villasimius by mali navštíviť najmä ľudia, ktorí chcú zažiť dotyk bieleho piesku a kryštálovo čistého mora. Okrem toho vám na ostrove ponúknu dokonalú taliansku kuchyňu, ktorej ochutnanie bude zážitkom na celý život. Ak toto miesto navštívite je isté, že sa na neho s radosťou vrátite.

Alcudia – Malorka

Španielsky ostrov Malorka je úžasnou voľbou pre našincov, ktorí nechcú cestovať ďaleko a nemajú na to, aby zažili karibské more dostatok finančných prostriedkov. Na tomto mieste a konkrétne pláži Alcudia zažijete čaro panenskej prírody bez toho, aby ste o tom len celý život snívali. Vhodná je nielen pre dospelých, ale aj pre rodiny s deťmi, ktoré chcú relaxovať a zároveň sa zabávať vo vode. Typické je pre ňu pokojné pobrežie s tyrkysovou vodou a bielym pieskom, kde sa budete chvíľami cítiť ako na Kube alebo Maledivách. Najbližšiu dovolenku preto zbaľte kufre a vyberte sa priamo sem.

Lanikai – Havaj

Názov tejto pláže znamená v preklade ,,nebeské more“, čo ju dokonale vystihuje. Hoci sú pre nás Havajské ostrovy jedným z najvzdialenejších častí sveta, ak sa na ne vyberiete, nikdy to neoľutujete. Aj keď sú ostrovy sú známe ako raj pre surferov, pláž Lanikai je presným opakom , pretože na nej nájdete pokojnú vodu vhodnú aj pre deti.

Punta Cana – Dominikánska republika

Dominikánska republika sa nachádza v srdci Karibiku, ktorý je celosvetovo známy svojim tyrkysovým morom a bielym pieskom. Práve to sú hlavné dôvody, prečo ho navštevujú ľudia z celého sveta, ktorý chcú na vlastnej koži zažiť dokonalý raj na zemi. Dominikánska republika zažíva posledné roky obrovskú vlnu turizmu, ktorej súčasťou sú aj slovenskí dovolenkári. Ak sa rozhodnete stráviť niekoľko dní na tomto ostrove, nevynechajte návštevu jednej z najkrajších častí, ktorou je Punta Cana. Nielenže je známa ako najrušnejšie letovisko, ale jej súčasťou je aj najkrajšia pláž na svete. Niet preto divu, že ľudia sú ochotní cestovať dlhé hodiny lietadlom len preto, aby na nej strávili pár dní.