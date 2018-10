Výber mena pre dieťa je niekedy nielen príjemnou, ale aj zložitou úlohou rodičov. Hoci je ich k dispozícii naozaj veľké množstvo a každým rokom sa k nim pridávajú ďalšie, sú ľudia, ktorí sa nevedia na jednom mene zhodnúť aj niekoľko mesiacov. Dôvodom sú nielen rozdielne sympatie ľudí k menám, ale aj ich spájanie s osobami, ktoré poznáme. Niekedy môže ísť o príjemnú skúsenosť s daným človekom, inokedy si zas nevieme predstaviť, že by sme mali naše dieťa pomenovať po niekom, koho by sme radšej nepoznali. Každý rok sa podľa štatistík novorodencov na Slovensku vytvára rebríček najpoužívanejších mien, pričom nikdy nie je rovnaký. Ak by sme sa na to pozreli z krátkodobého hľadiska, zmeny medzi rokmi sú, no nie príliš veľké. Ak ale porovnáme dva rebríčky v časovom horizonte desať rokov, rozdiely sú už omnoho väčšie ako by sme si mysleli. Každopádne s plynúcou dobou sa menia aj mená našich potomkov a do TOP 5 za posledný rok sa dostali nasledovné.

Víťazom medzi dievčatami sa stala Sofia, ktorá patrí do TOP 5 už niekoľko rokov po sebe. Najviac toto meno volili ľudia v Topoľčanoch, Michalovciach, Trenčíne, Trebišove a v Liptovskom Mikuláši. Pôvod mena pochádza z Grécka a v preklade znamená múdrosť. Ženy s týmto menom dokážu byť veľmi silné, majú dobré srdce, bojujú za slabších, ale dokážu byť aj dokonalé líderky celého kolektívu.

Na druhom mieste sa objavila Nina, ktorá v porovnaní s predchádzajúcim rokom postúpila o dve priečky. Toto meno vyberali najmä rodičia v Snine, Nitre, Prievidzi a Malackách. Vo všeobecnosti sa o nich hovorí, že ide o skromné osoby, ktoré majú rady jednoduché veci a nenávidia pocit, keď sú stredobodom pozornosti.

Asi najtradičnejším slovenským menom z TOP 5 je Natália, ktorá obsadila tretie miesto. Najviac sa jej pri výbere darilo v Brezne a Skalici, no objavila sa aj v iných mestách. Asi ste ani len netušili, že toto meno latinského pôvodu znamená v preklade dieťa Vianoc. Ženy s týmto menom sú zvyčajne veľmi obľúbené a sú stelesnením ženskosti.

Na štvrtom mieste skončila Viktória, ktorá môže za svoj úspech ďakovať mestám ako Bardejov a Michalovce. V týchto úplne kraľovala a aj preto je zaradená v TOP 5 najpoužívanejších mien na Slovensku.

Ema a Emma síce zaznamenali mierny prepad, no stále sa nachádzajú medzi najobľúbenejšími slovenskými dievčenskými menami súčasnosti. Dostali sa sem vďaka rodičom z miest ako Trnava, Pezinok, Púchov a Rožňava.

Chlapčenské

Rebríček mien narodených chlapcov sa takmer vôbec oproti predchádzajúcemu roku nezmenil a stále sú v ňom tie isté mená. Na prvej priečke skončil Jakub, ktorý mal silné zastúpenie v mnohých okresoch. Ľudia s týmto menom hebrejského pôvodu dokážu byť veľmi presvedčiví a vďaka tomu sa v živote nestratia. Majú radšej samostatnosť a pod vedením iného človeka sa im pracuje veľmi ťažko.

Druhá priečka tiež patrí tradičnému slovenskému menu a to Adamovi, pre ktorého sa najčastejšie rozhodovali rodičia v Spišskej Novej Vsi a v Bánovciach nad Bebravou. V preklade z hebrejčiny znamená človek z hliny, čo je naozaj netradičný názov. Hoci ľudí s takýmto menom je u nás veľa, ide skôr o ojedinelé osobnosti, ktoré sa často zaujímajú o umenie a estetické veci.

Tretí v poradí skončil Samuel, ktorých sa najviac narodilo v Topoľčanoch a v Pezinku. V preklade znamená meno božie a ak nie ste príliš nábožný, tomuto menu sa budete chcieť skôr vyhnúť. Osoby s menom Samuel sú plné energie a často pôsobia ako uragán, ktorý si nepripúšťa neúspech.

Prvá zmena prišla až na štvrtej pozícii, kde sa objavilo meno Michal. Hoci sa nahor posunul len o jednu priečku, svoje silné zastúpenie má vo Zvolene a v Prievidzi.

Takmer neuveriteľný je dlhodobý úspech mena Tomáš, ktoré je stále obľúbené aj po dlhých rokoch. Najviac sa ich v roku 2017 narodilo v Rožňave a v Snine, kde vsádzali rodičia na klasiku. Je jasné, že týmto menom nič nepokazíte a preto je výbornou voľbou aj pre vaše dieťa.

Ak však nechcete, aby mal váš potomok vo svojej generácii príliš veľa menovcov, spomínaným sa radšej vyhnite. Použiť môžete tradičné slovenské mená, ktoré už dlhšiu dobu nie sú na vrchole obľúbenosti alebo také, ktoré sa u nás ešte poriadne nestihli usadiť.