Dlhé jesenné noci nás nútia zaliezť pod deku o niečo skôr. Po 18. hodine je už dokonalá tma na pozeranie seriálov. Neviete, ktorý si vybrať? My vám uľahčíme rozhodovanie! Prinášame vám TOP 5 seriálov, ktoré si musíte pozrieť do konca roka 2020.

Emily in Paris

Seriál Sex v meste vám určite nemusíme predstavovať. Každá žena ho v živote videla minimálne raz. Príbeh o štyroch kamarátkach žijúcich si svoje životy v New Yorku by chcela prežiť nejedna z nás. Tvorcovia tohto dokonalého, ženského seriálu vytvorili novinku, ktorá okamžite pohltila všetky mladé ženy. Emily in Paris je seriál o mladej manažérke, ktorá sa presťahovala z Ameriky do Paríža, aby si splnila svoje sny. Dokonalé outfity, skvelé párty priamo pod Eiffelovkou a osudové stretnutia, ktoré poplietli hlavu mladej Emily. Pozrite si túto oddychovku počas chladných jesenných nocí.

The Crown

Seriál The Crown poznajú tí naozajstní seriáloví fajnšmekri. Seriál zachytáva život Kráľovnej Alžbety II. od jej raného detstva, cez dospievanie až po dospelosť. V prvej a druhej sérii sme sa mohli dozvedieť niekoľko zaujímavých pikošiek z jej rodinného i pracovného života. Vedeli ste o tom, že jej manžel ju niekoľkokrát podviedol? Tretia séria však bude o niečo iná. Tretia séria bude totiž o jej mladšej sestre, grófke Margaréte zo Snowdonu. Seriál z dielne Netflixu v sebe ukrýva množstvo detailov, ktoré chcete vedieť.

Peaky Blinders

Seriál Peaky Blinders nie je úplnou novinkou. Toto dokonalé dielo rozdelené na 5 sérií a 30 častí vás vtiahne do 20. rokov 20. storočia. A verte nám, pri niektorých scénach sa natoľko vcítite do deja, až budete mať chvíľkami pocit, že ste priamo súčasťou prestrelky. V seriáli si na svoje okrem mužov prídu i ženy. Hlavnú postavu Thomasa Shelbyho stvárňuje charizmatický herec Cillian Murphy, ktorý si vás okamžite podmaní svojim pohľadom. Okrem neho sa môžete tešiť aj na Toma Hardyho. Máte radi mafiánske príbehy? Tento vám zaručene vyrazí dych.

Black Mirror

Moderný svet zahŕňajúci inteligentné technológie ovplyvňuje naše životy. Seriál Black Mirror zachytáva v každom diely niečo, čo nás upozorňuje pred prípadným nebezpečenstvom pohltenia sa do sveta vecí, ktoré sú častokrát inteligentnejšie, než samotní používatelia. Každý diel v sebe ukrýva iný príbeh. Jedno je však isté. Z každého dielu vám bude behať mráz po chrbte. Niektoré diely si vychutnáte, pretože si poviete, že je to riadne sci-fi. Ale pri niektorých častiach Black Mirror si budete takmer istí, že tento diel sa môže stať skutočnosťou.

YOU

TOP 5 seriálov ukončíme krimi seriálom YOU s prvkami romantiky a thrilleru. Ak máte radi napínavé scény, tento seriál bude vašou srdcovkou. Romantické scény popretkávané skutočne krvavým pozadím vás miestami presvedčia, aby ste sa pozreli von oknom, či za ním niekto nestojí. Mladý muž, Joe, je jednoducho povedané nešťastne zamilovaný. V prvej sérii sa zamiloval do Becky, ktorá však na začiatku mala priateľa. Mala. Joe sa postaral o to, aby ju jej priateľ nekontaktoval a zmizol naveky z jej života. Pýtate sa ako? Odpoveď nájdete v seriály. Pripravte sa však na to, že You má síce krátky názov, ale veľmi výstižný.

Týchto TOP 5 seriálov vám zabezpečí, aby ste do konca roka mali čo robiť každý večer. Prajeme príjemné pozeranie.