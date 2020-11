V týchto dňoch väčšina motoristov prezúva pneumatiky. Blíži sa koniec roka, kedy je počasie nevyspytateľné a zo dňa na deň nás môže prekvapiť mráz, či sneh. Akým pneumatikám dáte tento rok prednosť?

Celoročné, či klasické?

Dilema, ktorá trápi mnohých vodičov. Klasické zimné pneumatiky pozná každý z nás a sme na ne zvyknutí. Tie celoročné sú ešte stále akousi novinkou, ku ktorej kúpe sa nie každý odhodlal. Možno sú to obavy z dostatočnej bezpečnosti v rôznych podmienkach, kvalita, či neznalosť výrobku. Ak nad kúpou celoročných pneumatík čo i len uvažujete, je dobré zistiť si základné výhody a nevýhody.

Pri porovnaní s klasickými zimnými modelmi je treba povedať, že tie celoročné vám za určitých podmienok naozaj postačia počas celého roka. Ak sa ale vyberiete do severnejších krajín, či v januári do Tatier, na tento výrobok radšej zabudnite. Hoci sú vyrobené z kombinácie najlepších vlastností do zimy a aj leta, pri extrémnych podmienkach, akými sú tuhý mráz, či desiatky centimetrov snehu, vás môžu veľmi ľahko zradiť. Prvoradé je preto odpovedať si na otázku, kam so svojim auto mienite počas zimných mesiacov zájsť. Motoristi využívajúci svoje auto do práce, po meste alebo na krátke vzdialenosti sa môžu pokojne rozhodnúť aj pre celoročný model. Ušetria si tak financie na sezónnu výmenu, kúpu novej sady a nebudú mať problémy so skladovaním. Samozrejme, celoročné pneumatiky majú aj niekoľko výhod a preto sa treba rozhodovať individuálne podľa životného štýlu.

Dunlop uviedol na trhu novinku

Už aj výrobca pneumatík Dunlop nechce zaostávať za konkurenciou a preto sa rozhodli mať vlastný výrobok celoročných pneumatík. Ten len nedávno uviedli na trh a motoristi tak majú ďalší model na porovnávanie. Hoci nejde o najlacnejšie pneumatiky na trhu, Dunlop Sport All Season ponúka bezpečnú a výkonnú jazdu v širokom teplotnom rozmedzí a to aj na mokrej a klzkej vozovke. Navrhnuté sú tak, aby poskytovali prémiovú výkonnosť v podnebí s miernymi zimami. Ide o jedinečný koncept obsahujúci tri dôležité konštrukčné prvky a rebrový dezén. Pneumatiky Dunlop Sport All Season vďaka kombinácii silných podkladových plátien a pevnej vrstve dodávajú autu lepšiu stabilitu a podporujú športovú jazdu v zákrutách.

Zaujímavosťou je aj behúň ,,aqua-eject“, ktorý nielen vytláča vodu, ale na mokrom povrchu podáva aj silný brzdný výkon. Súčasťou týchto pneumatík je aj zmes prispôsobujúca sa hocijakému počasiu, čo prináša optimálnu výkonnosť pri rôznych poveternostných podmienkach a teplotách. Ponuka celoročných pneumatík Dunlop obsahuje 31 produktových čísiel a to v rozmedzí od 14 do 18 palcov. Ak vás tento výrobok oslovil a budete ho kupovať, poriadne si overte rozmery pneumatík vášho auta. Predídete tak problémom pri výmene výrobku.