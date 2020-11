Bude sa vesmír ešte zväčšovať?

Áno.

Všeobecne akceptovaná teória vzniku vesmíru je, že všetko sa začalo veľkým treskom. Táto teória prezentuje vznik vesmíru tak, že na začiatku bola všetka hmota stlačená do malého priestoru, ktorý explodoval. Túto teóriu podporuje fakt, že jednotlivé galaxie sa od seba postupne vzďaľujú. Ale čo vlastne bolo pred veľkým treskom? Nič? Ako potom vyzerá také nič? A ako sa to vlastne celé skončí? Bude sa vesmír aj naďalej rozširovať do nekonečna alebo sa vplyvom gravitácie stiahne zase naspäť? A keď sa opäť zmenší, bude ďalší veľký tresk?

Hrozí nám spojenie s inou galaxiou?

Áno.

Galaxia Andromeda je podľa výpočtov na kolíznom kurze s Mliečnou dráhou. Ale nie je sa čoho obávať. Malo by sa tak stať až za 4 miliardy rokov. Takže to s najväčšou pravdepodobnosťou nikto z nás nestihne. Spojením týchto dvoch galaxií vznikne jedna. Ako sa asi bude volať?

Hýbe sa Mliečna dráha?

Áno.

Ani naša Mliečna dráha nestojí na jednom mieste. Rúti sa vesmírom rýchlosťou až 631 km/s jedným smerom. Čo je za tým? Najprv sa myslelo, že gravitačné priťahovanie Mliečnej cesty vyvoláva takzvaný Veľký atraktor, čo je poltucet zoskupení galaxií vzdialených od nás 150 miliónov svetelných rokov. (1 svetelný rok = 9,46 bilióna kilometrov.) Avšak ozajstným „vinníkom“ je vyše 20 zoskupení galaxií, spoločne nazvaných Shapleyov atraktor. Nachádzajú sa ešte ďalších 600 miliónov svetelných rokov za Veľkým atraktorom. Nemusíme sa ale báť. Skôr, než do neho dopadneme, ubehnú ešte miliardy rokov.

Sme vo vesmíre sami?

Nie.

Toto je asi najčastejšia otázka pokladaná v súvislosti s témou vesmír. Existuje život aj niekde inde? Upresnime si najskôr, čo považujeme za život. Za život totiž možno považovať aj tie najmenšie baktérie. A tie sa minimálne nachádzajú už na Mesiaci a Marse vďaka návšteve človeka. Samozrejme, tieto s najväčšou pravdepodobnosťou neprežijú. Skôr teda máme na mysli vyspelé civilizácie podobné ľuďom. Sme naozaj jediný, ku komu bola evolúcia taká štedrá? Už roky vysielame do vesmíru rádiové signály snažiac sa o i čo najmenší náznak života mimo našej zemegule. Odpoveď však pravdepodobne nepríde tak skoro. Keď si však predstavíme, aký je vesmír naozaj veľký, tak je takmer nemožné, aby sme v takomto obrovskom priestore boli sami. Alebo áno? Obe odpovede sú rovnako strašidelné.

Vidíme na nebi reálne existujúce hviezdy?

Nie.

Keď sa v noci pozrieme na oblohu, v podstate cestujeme v čase. Za jasnej oblohy je možno vidieť tisícky hviezd. No tieto hviezdy sú tak strašne ďaleko, že svetlo z nich k nám putuje niekoľko stoviek svetelných rokov. Znamená to len jedno. Hviezdy, na ktoré sa večer pozeráme už nemusia byť na danom mieste alebo nemusia existovať vôbec.

