To, čo je v niektorých kultúrach považované za lahôdky, je pre iných absolútne neprijateľný druh potravy. Žabie stehienka, vyprážaný hmyz, či bíčie pohlavné orgány? To ani zďaleka nie je to najhoršie, čo vám svetová kuchyňa a jej fajnšmekri vedia ponúknuť. Podľa viacerých svetobežcov a kulinárov je práve Čína a okolité ázijské krajiny na prvom mieste s ponukou nezvyčajných jedál, pri ktorých vás pravdepodobne rýchlo prejde hlad a dokonca sa pri pohľade na menu prevracia žalúdok. Vysvetlené je to pravdepodobne tým, že oni varia a jedia čokoľvek, čo sa hýbe. Vlastne nie vždy to vôbec varia, no jedia úplne všetko s odôvodnením, že každá časť zvieraťa obsahuje proteín. Nie vždy však musí platiť, že to, čo zle vyzerá, musí byť nechutné. Napríklad takí morskí ježkovia alebo koraly, či dokonca aj pre nás odporný hmyz, sú v týchto krajinách vraj veľkou dobrotou. Pre našinca však tieto jedlá môžu byť nielen nechutné, ale aj nebezpečné, keďže náš žalúdok nie je na podobné extrémy zvyknutý a stavaný. Tu je naša topka:

Syr casu marzu

Tiež známy ako syr larvy zo Sardínie. Tento syr sa vyrába tak, že sa účelne dávajú larvy muchy syrorodky drobnej do syra Pecorino, aby sa podporilo kvasenie. Tieto larvy sa ním kŕmia a vďaka ich tráviacemu traktu ho zmäkčujú. Syr je vraj dobrý vtedy, keď sú červy ešte nažive.

Polievka z kačacej krvi

Ide o kultúrnu tradíciu Kašubska v Poľsku a pozostáva naozaj zo šialených vecí. Hlavnou ingredienciou je kačacia krv, ktorí sa pripravuje spoločne s hydinovým mäsom, sušeným ovocím a rezancami alebo cestovinami. Polievka sa tradične podáva mužom, ktorí prišli otca požiadať o ruku ich dcéry. Je to asi preto, že ak polievku zje, tak je jasné, že mu bude stačiť aj slabá kuchárka.

Hamburger z kobrieho mäsa

Hamburger? Nech sa páči. Vo vnútri však nenájdete to, čo v obľúbenom mekáči. Reštaurácia v indonézskom meste Yogyakarta pripravuje hamburger z mäsa kobry. Každý týždeň takto zabijú asi tisícku kobier. Zjavne takýto hamburger ide teda na dračku. Z kobry sa okrem toho varí aj polievka a nevyužité nezostanú ani jej embriá.

Škótsky Haggis

Chystáte sa do Škótska? Nezabudnite vyskúšať ich špecialitu. Predtým si ale prečítajte, čo obsahuje. Ide totiž o slávnostné jedlo, ktoré je zložené z menej slávnych ingrediencií. Tými sú pomleté baranie vnútornosti s cibuľou, ovsenou kašou, soľou, korením a lojom zašité v ovčom žalúdku, podávané so štuchanými zemiakmi a kvakou. Totálna mňamka.

Varené potkany

A teraz prichádza vaša najväčšia nočná mora. Áno. V africkom mestečku Malawi si ich môžete zakúpiť priamo na ulici. Že ste doteraz nemali ešte žalúdočné problémy? Nech sa páči. Ochutnajte aj so všetkými nástrahami ulice.