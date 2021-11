Chystáte sa v najbližších dňoch na nákupy? Prihoďte si do košíka kurkumu alebo produkty, ktoré toto zázračné korenie obsahujú. Zaradiť kurkumu do jedálnička neznamená len vyskúšať novú, exotickú chuť. Pravidelne konzumovať kurkumu by ste mali z viacerých zdraviu prospešných dôvodov.

Kurkuma ako zdroj vitamínov a kurkumínu

Kurkuma je indické korenie, ktoré sa už po stáročia využíva v ajurvédskej medicíne. U nás je kurkuma známa predovšetkým ako korenie využívajúce sa pri varení či pečení. Kurkumu je však možné pridať do rôznych potravín, ktorým zvýrazní chuť a spraví z nich zdravší variant jedla. Vyskúšajte napríklad netradičnú Powerlogy Kurkuma Choco čokoládu vhodnú pre vegánov a ľudí s rôznymi potravinovými intoleranciami. Kurkuma je vskutku studnicou zdravia. Keď sa bližšie pozrieme na jej zloženie, zistíme, že obsahuje veľké množstvo vitamínov (C, B, E), minerálne látky, vlákninu a hlavne flavonoid kurkumín. Vďaka kurkumínu je kurkuma prírodným liekom pôsobiacim proti zápalom a ochranou tela pred škodlivými voľnými radikálmi. Ako kurkuma ovplyvňuje zdravie?

1. Kurkuma pre lepšiu imunitu

Konzumáciou kurkumy podporíte svoju imunitu, prečistíte organizmus a ochránite ho pred rakovinotvornými látkami. Predídete tiež zápalovým ochoreniam a urýchlite hojenie v období rekonvalescencie.

2. Kurkuma pre zdravé kĺby

Vďaka silným protizápalovým účinkom kurkuma chráni pohybový aparát, a to predovšetkým vaše kĺby, ktoré sa rýchlejšie zregenerujú. Kurkumu by si preto mali dopriať vrcholoví športovci a seniori. Z kurkumy si môžete pripraviť čaj, pridať si ju do granoly alebo kávy. Skvelou kombináciou je zmes korenín Powerlogy Organic Turmeric a MTC oleja. Stačí užiť jednu lyžičku denne nalačno a dodáte telu energiu na celý deň.

3. Kurkuma pre krásnu pokožku

Vedecky boli preukázané účinky kurkumy na niektoré kožné ochorenia, napríklad psoriázu a akné. Pre dámy je dobrou správou, že vďaka kurkume bude ich pleť rozjasnená a svieža. Pozor však na to, že kurkuma môže pokožku zafarbiť do oranžova.

4. Kurkuma pre štíhle telo

Snažíte sa zhodiť zopár kilogramov? Zaraďte do jedálnička kurkumu, ktorá pomáha prebudiť metabolizmus. Zároveň kurkumín bráni usádzaniu tuku a znižuje cholesterol v krvi. Ochránite a povzbudíte celý tráviaci systém.

5. Kurkuma pre mozog

Kurkumín sa pridáva do liekov, ktoré pomáhajú pri liečbe Alzheimerovej choroby. Je známe, že kurkumín je podporným prostriedkom pre rast mozgových buniek. Vďaka tomu sa zlepšuje mozgová činnosť. Kurkumu si doprajte aj počas pochmúrnych zimných mesiacov, pretože pôsobí proti depresii a okamžite odstráni zlú náladu.