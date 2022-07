Popôrodné obdobie býva pre mnoho žien stresujúce. Všetok čas investujú do starostlivosti o bábätko, a tak koľkokrát nezostáva žiadny priestor pre seba samu alebo pre partnera. Ako sa cítiť sebavedome a sebaisto aj po pôrode?

Vyčleňte si aspoň pár minút denne pre seba

Aj keď to bude nepochybne oriešok, snažte sa každý deň vyčleniť aspoň pár minút pre seba. Dajte si kúpeľ, alebo sprchu a venujte trochu času starostlivosti o seba. Nemusíte sa hneď zložito líčiť alebo česať. Bohato postačí, keď zvládnete svoju rannú a večernú starostlivosť o pleť.

Je vcelku jasné, že taký make-up alebo očné linky si v kozmetickej taštičke nejaký čas poležia a nie je na tom vôbec nič zlé. Veľkú parádu urobíte aj s obyčajnou riasenkou alebo balzamom na pery. Pokiaľ vás ale neláka ani jedno, skúste si aspoň raz do týždňa dopriať pleťovú masku. Vďaka takej drobnosti sa budete cítiť viac rozmaznávaná.

Odpočívajte, ako to len ide

Starostlivosť o bábätko vám bude nepochybne zaberať väčšinu vášho voľného času, snažte sa myslieť aj na seba. Spánok a odpočinok sú pre vnútorný pocit pohody úplne kľúčové. A pokiaľ trpíte spánkovou depriváciou a nevenujete si ani chvíľku oddychu, ľahko získate pocit, že sa vám nič nedarí alebo že vám niečo uniká. Preto v momente, keď uložíte bábätko do postieľky odložte upratovanie alebo podobné domáce povinnosti a bez výčitiek si ľahnite na gauč. Odpočinok vám rozhodne pomôže nabrať sily a podporiť sebaistotu.

Komunikujte s partnerom

Na bábätko rozhodne nie ste sama, preto sa nebojte do starostlivosti oň zapojiť aj novopečeného otecka. Pomôžete tak utužiť vzťah medzi dieťaťom a vašim partnerom a zároveň budete mať viac priestoru pre seba. Skúste si s partnerom vymedziť presný čas, kedy sa bude o bábätko starať on. Vy si tak budete môcť zájsť napríklad na prechádzku, na pedikúru či na masáž.

Zároveň sa nebojte partnerovi oznámiť svoje pochybnosti alebo strachy plynúce z materstva. Komunikujte spolu a povedzte si o väčšiu verbálnu podporu. Mnoho partnerov myslí na to, ako majú báječné polovičky, ale v zhone koľkokrát zabudnú komplimenty povedať nahlas. Pokiaľ vám teda podpora zo strany manžela či priateľa chýba, nebojte sa si o ňu povedať.

Majte od seba reálne očakávania

Ak chcete podporiť svoju sebaistotu, nastavte si reálne očakávania. Buďte na seba láskaví, ako to len ide. Myslite na to, že s láskou, s akou zmýšľate o bábätku, by ste mali premýšľať aj o sebe. Nepochybne robíte všetko pre to, aby ste mali spokojnú a usmievavú rodinu. To ale neznamená, že musíte mať neustále upratané a uvarené. S bábätkom často prichádza do domácnosti aj chaos, a to čo ste predtým zvládli behom pár minút, môže teraz trvať celú večnosť. Preto na seba nebuďte zbytočne prísni a robte naozaj len to najnutnejšie.