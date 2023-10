Rozvody v aute: Kedy je ten správny čas na ich výmenu a na čo myslieť?

Jedna z najdrahších položiek pri staršom vozidle je výmena rozvodov. Aj keď ide o finančne náročnú položku servisu, včasná výmena rozvodovej sady je pre správne fungovanie auta veľmi dôležitá.

Nečakané pretrhnutie alebo preskočenie rozvodov motora dokáže zapríčiniť veľké problémy u majiteľov starších áut. Viete, kedy je čas na novú sadu, prípadne kontrolu aktuálnej?

Rozvodová sada

Rozvody sú súčasťou motora a podieľajú sa na jeho efektívnom fungovaní. Nie je to len samotný rozvodový remeň alebo reťaz. Dôležitými dielmi sady sú aj napínacia a obehová kladka, napínací mechanizmus, ale aj vodiace časti reťaze.

Hlavnou funkciou rozvodu je cyklicky vo vhodnom okamihu spojiť pracovný priestor valca s okolitým prostredím tak, aby bol umožnený prietok pracovnej látky. Alebo vo vhodnom okamihu toto spojenie prerušiť a nepriepustne uzavrieť pracovnú látku vo valci stroja.

Pri mechanických rozvodoch sú okamihy otvorenia a zatvorenia rozvodu zviazané s polohou kľukového hriadeľa. Najčastejšie ide o pevné spojenie a pravidlo práce rozvodu sa nazýva časovanie rozvodu.

Pri stacionárnych motoroch, ktoré môžu pracovať v jednom optimálnom bode, je možné navrhnúť prácu rozvodu optimálne. Pri mobilných motoroch, ktoré pracujú v širokom rozsahu prevádzkových podmienok, je žiaduce prispôsobovať časovanie rozvodu týmto podmienkam.

Kedy by ste mali spozornieť?

Napriek tomu, že vodné čerpadlo patrí do chladiacej sústavy motora, na jeho správne fungovanie má vplyv práve rozvodový remeň. Už akékoľvek menšie poškodenie alebo vychýlenie komponentov rozvodovej sady môže spôsobiť v motore komplikácie.

Rozvodový remeň

Dôležitá funkcia remeňa si vyžaduje jeho bezchybné fungovanie. Veľký vplyv teploty, rotácie a napínania sa vie na jeho životnosti významne podpísať. Pri spozorovaní akéhokoľvek kvalitatívneho poškodenia je potrebná okamžitá výmena. Pri výskyte malých prasklín by ste mali spozornieť, môže ísť totižto o známky opotrebovania.

Remeň môže preskočiť alebo v horšom prípade aj prasknúť. V takejto situácii nastáva stretnutie piestov s ventilmi, pri ktorom sa môžu ventily ohnúť. V horšom prípade dôjde k zlomeniu vačkového hriadeľa, prípadne k poškodeniu bloku motora.

Mokrý remeň

V posledných rokoch sa dá stretnúť aj s remeňmi, ktoré pri obehu prechádzajú olejovým kúpeľom. Pokiaľ je remeň kompatibilný s olejovou náplňou, prináša to množstvo výhod.

Predovšetkým to znižuje trenie, takže chod rozvodov je hladší a o niečo málo sa zníži spotreba paliva. Zároveň je toto riešenie ešte tichšie ako rozvody so suchým remeňom alebo reťazou. A v neposlednom rade je toto riešenie odolnejšie, takže sa môže predĺžiť interval výmeny rozvodov.

Negatívom sú zvýšené nároky. Mali by ste presne dodržať špecifikáciu oleja danú výrobcom. Ak tam nalejete nevhodný druh, remeň môže prasknúť.

Vodné čerpadlo

Pohonným telesom vodného čerpadla je práve rozvodový remeň. Poškodenie môžete spozorovať v podobe škrípania, voľného pohybu kladky pumpy alebo úniku chladiacej kvapaliny. Nízku hladinu chladiacej kvapaliny signalizujú kontrolky v aute.

Opotrebovaná reťaz

Jedným zo znakov opotrebovaných rozvodových reťazí sú nepríjemné zvuky. Ak ste postrehli, že auto má problém so štartom a motor reaguje pomalšie, mali by ste zvážiť návštevu autoservisu.

Kladky

Vzhľadom na neustály vplyv teploty, rotácie a vysokého pnutia sú kladky veľmi náchylné na poškodenie. Obyčajné zaseknutie môže viesť k pretrhnutiu rozvodového remeňa. Pri podozrení na poškodenie sa zamerajte na atypické zvuky. Pískanie alebo iné neznáme zvuky sú podnetom pre zverenie vozidla do rúk automechanika.

Vytekajúca nafta alebo olej

Ak vo vašom aute spozorujete vytekajúcu naftu alebo olej, mali by ste urýchlene skontrolovať rozvody motora a ich správne fungovanie. V tomto prípade môže dôjsť k poškodeniu remeňa.

Kedy je potrebné vymeniť rozvody?

Pokiaľ už zhruba viete, čo sú rozvody na aute, je jasné, že pri takto dôležitej súčasti motora je potrebné dbať na kvalitu rozvodov. Ide o spotrebný tovar a je potrebné ho meniť.

Počet najazdených kilometrov je v tomto prípade to, na čo myslieť pri kúpe auta. Pretože pri nákupe ojazdeného automobilu nikdy neviete, koľko má automobil v skutočnosti najazdených kilometrov a či rozvody predchádzajúci majiteľ pravidelne menil. Výmena by mala nastať každých 60 tisíc najazdených kilometrov pri dieselovom motore a každých 120 tisíc kilometrov pri benzínových motoroch.

K limitu prejdenej vzdialenosti pritom pristupuje aj časové obmedzenie, keďže remeň sa s vekom stáva tvrdší a krehkejší. Tu je obvyklá hranica päť až sedem rokov. Všeobecne platí, že pri reťazi je interval dlhší než pri remeni. Presnejšie lehoty na výmenu rozvodov si môžete nájsť aj v servisnej knižke alebo sa opýtať mechanika.

Ako prebieha výmena rozvodov?

Výmena rozvodových remeňov nie je úlohou začiatočníkov a vyžaduje potrebné odborné znalosti, trpezlivosť a tiež zvýšenú opatrnosť. Pokiaľ chcete pre svoje auto urobiť niečo dobré a maximálne predĺžiť životnosť nových dielov, musíte vymeniť celú rozvodovú sadu. To znamená, že okrem rozvodov je potrebné vymeniť aj napínaciu kladku.

V závislosti od toho, či sa jedná o rozvodový remeň alebo reťaz a či je nutné vymontovať celý motor, môže tento proces trvať 2 až 8 hodín. Je to spôsobené tým, že je potrebné vyberať mnoho jednotlivých komponentov. Podstatné je, že ich viete po výmene tiež správne nasadiť späť.

Asi najväčšou prekážkou sú však samotné rozvody. Rozvodové remene sa inštalujú a nastavujú tak, aby zaisťovali hladký chod motora. Pokiaľ napríklad remeň nie je dostatočne napnutý alebo zmeníte nastavenie kľukového hriadeľa, môže to spôsobiť problémy.

V neposlednom rade je tiež veľmi dôležité, aby ste si pre svoje vozidlo zaobstarali správne náhradné diely. Mali by ste venovať pozornosť nielen vysokej kvalite, ale aj tomu, či sú dĺžka, šírka a model kompatibilný s vašim motorom.

Ak sa aj napriek zložitosti výmeny rozhodnete urobiť ju sami, mali by ste si zaobstarať odbornú príručku pre vaše vozidlo a typ motora. Tieto manuály sú zostavené pre potreby profesionálov a predpokladajú, že ste oboznámení s technickými termínmi. Nájdete tu podrobné pokyny, popisy a umiestnenie jednotlivých súčiastok, krútiaci moment skrutiek alebo presné časovanie remeňa.

Prevencia

Aj keď by kontrola rozvodov mala patriť medzi základnú údržbu auta, často sa na rozvody zabúda. A to aj bez ohľadu na ich význam pre plynulú prevádzku vozidla. Dôvodom môže byť to, že sú obvykle dobre ukryté v motore.

Životnosť rozvodov ovplyvňujú viaceré faktory – teplota, rotácia, pnutie alebo voľnobeh. Efektívne fungovanie rozvodov dokáže ovplyvniť aj používanie auta vo veľmi prašnom prostredí. Najväčšou istotou je pravidelná kontrola. V prípade, že počujete zvláštne zvuky alebo pociťujete zmenu výkonu auta, neváhajte navštíviť autoservis.

Preventívna starostlivosť o rozvody v servise samozrejme stojí aj peniaze. Táto starostlivosť je ale stále cenovo dostupnejšia ako prípad poškodenia pri jazde. Vtedy môžete počítať aj s úplným zničením motora.

Záver

Potreba výmeny rozvodov sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi. Nie vždy ich ale musíte spozorovať. Okrem bežného poškodenia sa rozvody musia vymienať aj na základe počtu najazdených kilometrov. Sú to presne stanovené hodnoty, ktorá by ste mali dodržiavať.

Nepodceňujte úlohu rozvodov v aute a pri akejkoľvek komplikácii dbajte na bezpečnosť seba aj ostatných.

Michal Horváth, Špecialista na optimalizáciu webov