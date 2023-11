Poháre – krátky sprievodca svetom nápojového skla

Každý druh alkoholu by mal byť podávaný v inom pohári. Preto každá reštaurácia, vináreň, krčma, nočný klub a ďalšie podniky ponúkajúce ľahšie soft drinky a silnejšie alkoholické nápoje musia byť vybavené vhodnými sadami rôznych typov pohárov. Obsluha by mala vedieť, aký pohár zvoliť pre konkrétny nápoj. V elegantnej reštaurácii alebo vinárni sa nemôže stať žiadna chyba. Akými pohármi by teda mala byť prevádzkareň vybavená, aby sa alkoholické nápoje podávali v správnom pohári?

Poháre na víno

Alkoholickým nápojom, ktorý sa po pive objednáva najčastejšie, je víno. Čím by mali vynikať poháre na víno? Záleží na jeho druhu. Bez ohľadu na to, či sa jedná o biele, ružové alebo červené víno, je potrebné si zapamätať jedno veľmi dôležité pravidlo – víno sa podáva iba v čírom pohári. Vďaka tomu je vidieť jeho farba, odtieň a miera čírosti. Poháre na biele víno by mali mať štíhlu úzku čašu, ktorá však nesmie byť príliš masívna. Jemná aróma bieleho vína potom v nej vydrží dlhšie a uvoľňuje sa pomalšie. Poháre na červené víno sa mierne líšia tvarom. Bývajú o niečo vyššie a majú väčšiu čašu v tvare tulipánu, tento tvar podporuje prevzdušnenie nápoja. Pri výbere pohára na červené víno sa môžete riadiť aj osvedčeným pravidlom, že čím staršie víno, tým väčšie by mala byť čaša. Ružové víno sa rovnako ako červené víno môže vyznačovať ľahším alebo silnejším buketom vôní. Na ľahšie víno sa najlepšie hodia poháre s o niečo menšou kapacitou, než sú tie na biele víno, s mierne sa rozširujúcou čašou. O niečo ťažšie ružové vína je možné podávať v pohároch pripomínajúcich poháre na červené víno – s čašou v tvare tulipánu, ktorá sa smerom nahor zužuje. V každom z troch prípadov by mala byť stopka pohára taká dlhá, aby sa dala pohodlne uchopiť.

Stojí za to si pripomenúť, že víno by sa malo pred ochutnávkou jemne prevzdušniť, uvoľniť arómu krúžením pohára, takže by čaša nemala byť nikdy naplnená až po okraj. Optimálne množstvo vína v pohári, bez ohľadu na druh, je približne jedna tretina objemu.

Poháre na koňak a whisky

Aký by mal byť pohár na koňak? Tento typ nápojového pohára je veľmi charakteristický. Má baňatý tvar, čaše smerom nahor sa zužuje, je vysadená na krátke, obvykle dosť masívne nôžke, vďaka tomu pohár dobre padne do dlane. Koňak sa potom jemne zahreje a uvoľní nezameniteľnú a jedinečnú arómu. Pohár na koňak je možné použiť aj na brandy.

Whisky sa podáva bez ľadu alebo s ľadom (v americkej verzii). Poháre na whisky môže pripomínať pohár na koňak alebo brandy s tým rozdielom, že jeho čaša je menej bacuľatá a o niečo vyššia, nožička je tiež o niečo dlhšia. Poháre tohto typu sa však obvykle používajú iba na degustáciu. Najobľúbenejší pohár na servírovanie whisky je krátka a široká whisky so silným dnom typu old fashioned.

Poháre na grappu a sherry

Poháre na grappu vynikajú charakteristickým, ľahko rozpoznateľným tvarom pripomínajúcim tulipán. Spodná časť nie príliš veľkej čaše je baňatá a jej horná časť je silne zúžená. Na držanie pohára slúži dlhá štíhla stopka s nie príliš masívnou základňou. Tento tvar uľahčuje prevzdušňovanie a uvoľnenie celého buketu vôňou grappy.

Poháre na grappe sa používajú aj na servírovanie likérov. Čím je výnimočný pohár na sherry? Obvykle je skôr štíhla a jej čaša je vysadená na dlhšej nôžke, za ktorou sa pohár drží. Spravidla má menší objem a napĺňa sa zhruba do polovice. Niekedy sa sherry podáva aj v malom pohári typu Copita s pomerne veľkou, jemne sa zužujúcou čašou.

Poháre na koktejly

Poháre na koktejly a drinky sa dodávajú v rôznych tvaroch a odlišujú sa aj objemom. Každá z nich je určená na iné nápoje. Najznámejší a ľahko rozpoznateľný koktailový pohár je ten, v ktorom sa podáva Martini. Poháre na Martini sa vyznačujú dlhou, štíhlou nožičkou a širokým, kužeľovitým alebo polguľatým kalichom. Jeho tvar prispieva k prevzdušneniu a uvoľneniu všetkých vôní nápoja. Ďalším veľmi obľúbeným kokteilom je Margarita. Pohár na tento drink pripomína obrátené sombrero vysadené na dlhej, nie príliš masívnej nožičke. Na rebríčku obľúbenosti sa stále drží drink Mohito na báze bieleho rumu s prídavkom perlivej vody, drveného ľadu, cukru, limetky a mäty. Najčastejšie sa podáva vo vysokom pohári valcovitého tvaru s pevným dnom. Nemenej často zákazníci objednávajú drink Piña Colada na báze bieleho rumu, kokosového mlieka a ananásovej šťavy. Obvykle sa podáva v typických koktailových pohároch na krátkej stopke so širokým dnom, jej kalich sa postupne zužuje a následne opäť rozširuje.