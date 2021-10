Takmer všetky naše činnosti sa preniesli do virtuálneho sveta. Cez internet nakúpime, zaplatíme účty, vybavíme administratívu na úrade a posledných pár rokov sa dá cez internet aj zbohatnúť. Napríklad vďaka obchodovanie cez MetaTrader.

Akciové trhy ako spôsob investovania

Na akciových trhoch môžete obchodovať individuálne alebo za pomoci obchodníkov či banky. Ako začiatočník by ste sa mali najskôr zoznámiť so základnými pojmami. Akcie sa rozdeľujú na dve skupiny. Môže ísť o kmeňové akcie, vďaka ktorým ste spolupodieľnikom časti spoločnosti a ročne sú vám vyplácané dividendy. Druhou možnosťou sú prioritné akcie. Ich výhodou je vyplácanie ziskov raz za vopred určený čas a dokonca aj pri krachu spoločnosti. Obchodovanie s akciami je pre začiatočníka komplikované, a preto si väčšina ľudí najme obchodníka (brokera), ktorý im pomáha s nákupom či predajom akcií. Obchodník vás informuje o možných rizikách a novinkách. Pomôže vám so založením akciového účtu a zabezpečí celý rad iných administratívnych úkonov. Pre skúsenejších akcionárov sú určené rôzne aplikácie a programy, ktoré sa dajú riadiť z akéhokoľvek miesta na svete. Jedným z najobľúbenejších sofwerov súčasnosti je MetaTrader 4.

Prečo by ste mali vyskúšať MetaTrader

Najväčšou výhodou softweru MetaTrader 4 je možnosť jeho stiahnutia nielen do počítača, ale tiež do tabletu alebo mobilného telefónu. Pred samotným stiahnutím programu je potrebné vlastniť obchodný účet otvorený cez on-line brokerskú spoločnosť. Jednoduchá orientácia, veľký výber nástrojov a praktické obchodovanie jediným kliknutím zaradili MetaTrader 4 medzi top obchodné platformy. Veľkým pomocníkom sú rôzne analytické nástroje, ktoré vám pomôžu pri obchodovaní a navedú vás správnym smerom pri investovaní. Obchodovanie pomocou MetaTraderu je rýchle i pri poklese výkonu internetu a umožní vám tiež automatické obchodovanie. Po prihlásení do platformy budete mať prístup k finančným trhom z celého sveta, obchodovať môžete s kryptomenami, akciami, dlhopismi a inými produktmi. Ak si nie ste istí či orientáciu v programe zvládnete, môžete si najskôr vyskúšať jeho demo verziu.