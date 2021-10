Problémy s nadváhou trápi väčšinu populácie. Je to spôsobené tým, že sa za posledné desaťročia zmenil spôsob života. Ľudia sa menej venujú pohybu, dávajú prednosť nezdravej strave a psychicky upadajú pod vplyvom stresu. Napriek tomu sa dá s kilogramami bojovať vďaka držiavaniu zásad zdravého životného štýlu.

1. Vyvážená strava a profesionálne zostavený jedálniček

Zostavenie zdravého jedálnička nechajte na odborníka. Mnohí ľudia si myslia, že ak budú jesť veľa ovocia a zeleniny, vynechajú rafinované cukry, tuky a alkohol, tak sa výsledok dostaví o pár dní. Nie je to tak. Jedálniček musí byť prispôsobený vášmu veku, pohlaviu, fyzickej námahe a prihliadať na váš zdravotný stav. Zároveň musí obsahovať dostatok bielkovín, sacharidov, vlákniny a dokonca aj tukov. Nastaviť správny pomer a zloženie stravy naozaj nepatrí do rúk laikov.

2. Vymeňte automobil a mestskú dopravu za chôdzu

Niekedy aj maličkosti vplývajú na pokles hmotnosti. Stačí napríklad vymeniť automobil za chôdzu. Do práce či na nákupy sa môžete vybrať peši alebo využiť nové, zábavné a hlavne zdravé spôsoby premiestňovania. Vyskúšajte bicykel, kolobežku, elektrickú kolobežku alebo korčule. Uvidíte, že kilogramy pôjdu pomaly dole a dokonca sa vám začne formovať postava.

3. Venujte sa športovaniu minimálne tri razy do týždňa

Ľudia radi argumentujú, že na športovanie nemajú čas. Nemusíte chodiť do fitka alebo na tréningy. Kúpte si pomôcky na cvičenie a trénujte doma. Ako základ vám postačia lavička na cvičenie a činky jednoručky. Pre spestrenie tréningov si môžete dokúpiť tiež expander, fitloptu alebo skladné švihadlo. Motiváciou pre vás bude, ak si na domáci tréning oblečiete štýlové športové oblečenie. Všetky spomínané športové potreby, dokonca aj lavičky na cvičenie, nájdete na stránkach e-shopu inSPORTline. InSPORTline v sebe spája výhody kompletného nákupu pre športovcov a skvelých cien.

4. Vyspite sa do ružova a zbavte sa stresu

Zle spíte, cítite sa unavení, nemáte energiu? Všetky tieto faktory vplývajú na vašu váhu. V prípade, že ste sa kvalitne nevyspali, ráno vás chytí veľký hlad a energiu sa budete snažiť doplniť jedlom. Spánok naozaj vplýva na obezitu, ku ktorej majú dvojnásobne vyšší sklon práve ľudia so zlým spánkovým cyklom. Preto by ste si mali každú noc dopriať 8 hodín spánku. Dôležité je ti to, aby ste dokázali odolávať stresu. Mimo práce nemyslite na povinnosti, venujte sa sami sebe a relaxujte.

5. Neprepadajte panike, ak porušíte pravidlá

Dodržujete všetky uvedené pravidlá a občas zhrešíte? Nebuďte na seba prísni a zlyhanie si nevyčítajte, ale sa z neho poučte. Myslite pozitívne, predstavujte si sami seba v novom, zdravom a pevnejšom tele. Zverte sa so svojou snahou o chudnutie rodine, poproste ich o podporu a motiváciu. Nájdite si partnera na cvičenie a všetky zmeny v stravovaní konzultujte s lekárom alebo výživovým poradcom.