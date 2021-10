Klasické stany nie je treba nikomu predstavovať. Sú alternatívnou možnosťou spania v prírode alebo v kempe. Ich výhody sú jasné. Ušetríte na ubytovaní v hoteli. Stan môžete rozložiť prakticky kdekoľvek a užívať si divočinu v prírode. Podobné je to tiež s autostanom. Získate už spomínané výhody a k tomu kopec bonusov navyše.

Z púšte do horských oblastí

Autostany sa pred rokmi využívali predovšetkým ako spôsob kempovania v púšti. Dnes sa s nimi stretnete po celom svete, i keď v našich končinách nie sú až takým častým javom. Je to na škodu, pretože ak si kúpite strešný stan, k tomu nosiče bicyklov a zoberiete si so sebou celú rodinu, prežijete nádhernú dovolenku v prírode. Navyše ušetríte peknú čiastku peňazí za hotely, ktoré často nestoja za nič. Autostany by ste na aute na prvý pohľad nespoznali, vyzerajú totiž ako širšie a nižšie strešné boxy. V boxe je uložená celá konštrukcia stanu. Pozor na to, že stan môže vážiť vyše 50 kg, takže rátajte s väčším zaťažením vozidla. Zároveň budete pri inštalácii boxu na strechu vozidla potrebovať pomoc. Možno aj z tohto dôvodu spaniu v strešnom stane dávajú prednosť hlavne majitelia väčších vozidiel. Postavenie autostanu však zvládne naozaj každý za pár sekúnd. Po otvorení boxu zistíte, že sa v jeho vnútri nenachádza len stan samotný, ale tiež veľmi pohodlné matrace a zmestia sa do neho aj kompletné lôžkoviny. Je jasné, že všetky tieto veci vám zabezpečia spanie, ktoré by ste v klasickom stane nikdy nedosiahli. Komfort spania je najväčšou prednosťou strešných stanov. Samozrejmosťou každého autostanu je vonkajšia nepremokavá časť a pevná konštrukcia vyvinutá tak, aby odolala silnému vetru.

Najväčšie výhody strešného stanu

Okrem už spomínanej rýchlej stavby stanu a pohodlného spania má autostan aj iné výhody. Pri stanovaní na divoko sa často stane, že zostanete počas noci visieť na mieste, ktoré má problematický terén. Ráno následne zistíte, že ste celý rozlámaní, lebo ste spali na skale alebo vám do stanu natiekla voda. To sa vám nemôže s autostanom stať. Pevná, rovná spodná časť stanu v spojení s matracom zaručí sladké sny a ešte sladšie prebudenie s pohľadom na vychádzajúce slnko z výšky strechy. Stan vo výške má samozrejme aj iné praktické vlastnosti. Napríklad vám do stanu nevlezú mravce, chrobáky alebo nedajbože had. Nehrozí vám vlhkosť a trápiť vás nemusia ani prízemné mrazíky, ktoré sú v horách častým javom aj počas leta. Tým, že stan vozíte na streche automobilu, vznikne vám vo vozidle viac priestoru na iné veci, ktoré pri pobyte v horách oceníte. Autostany sa vyrábajú v mnohých verziách. V menších sa pohodlne vyspia dve osoby a vo väčších celá rodina s dvomi deťmi.