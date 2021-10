Coworking, niektorí o ňom ani nepočuli, iní zase len išli okolo, no odsúdili ho ako to najhoršie miesto na prácu, no zbytočne.

Aj vy máte ten pocit, že vo vašom okolí sa nachádzajú samí všeznalci a kritici? Alebo sa vám stalo, že ste sami seba pristihli pri tom ako sa neustále na niečo sťažujete? Ak hej, tak potom vitajte v klube bezdôvodných frflošov. Je smutné, aké vysoké číslo ľudí sa nachádza v tejto kategórii, ktorí bezdôvodne zmetú zo stola veci, služby a miesta, bez toho aby ich vyskúšali. Napríklad taký coworking, niektorí o ňom ani nepočuli, iní zase len išli okolo, no odsúdili ho ako to najhoršie miesto na prácu. Prečo je to tak?

V dobe, kde nehnuteľnosti sú buď predražené alebo ich stav je taký, že by ste tam neposlali pracovať ani najväčšieho konkurenta, máme stále predsudky pred coworkingom. Pritom je to miesto, kde to dýcha úspechom a inšpiráciou. Na vlastnej koži som zažila, ako sa zo zdieľaného priestoru a kancelárie na prenájom, do ktorého som chodila pracovať, stal môj druhý domov. Domov, kde sa nachádza skvelá komunita ľudí a podnikateľské plány sa tu napĺňajú samé.

Viete aké sú najčastejšie predsudky o coworkingu?

Rýchlosť internetu nemôže byť absolútne dostačujúca. Aj toto je veta, ktorú si častokrát vypočujete, no je absolútnym nezmyslom. V dnešnej dobe stačí mala investícia do techniky a zabezpečíte si také pripojenie, ktoré má dvojnásobnú výkonnosť akoby coworking Bratislava potreboval. A verte, že táto investícia bola v coworkingu prvoradá.

V zdieľanej kancelárii nemôžem mať nikdy dostatok kľudu na prácu. Verte mi, že nikdy a nikde som nevidela, tak sústredených ľudí ako v coworkingu. Ba priam atmosféra, ktorou coworking dýchal, bola tak inšpirujúca a motivujúca, že moje pracovné tempo sa násobilo každým človekom, ktorý si prisadol do miestnosti.

Viac ako osemdesiat percent mojej práce tvoria hovory so zahraničnými klientmi, pri tejto práci budem určite rušiť ostatných a okolie ma nebude mať rado. Konferencie a dôležité hovory, ktoré prebiehajú online sú dnes samozrejmosťou. A coworking Bratislava je na ne pripravený. Ponúka vám dve riešenia. Prvým sú kancelárie na prenájom, ktoré budú pripravené podľa vašich predstáv a sú len vaším teritóriom. Druhým sú špeciálne izolované telefónne búdky, kde sa môžete zavrieť, a tak si byť istý, že nikoho nerušíte.

Coworking je len pre mladých a kreatívcov. Verte mi, že toto miesto je naozaj pre každého a v tom spočíva jeho čaro. Z vlastnej skúsenosti vám viem povedať, že je to jedna z najväčších výhod, ktoré toto miesto poskytuje. Nájdete okolo seba ľudí z rôzneho fachu, a tak ak sa náhodou ocitnete v situácii, že potrebujete radu, ktorá nezasahuje do vášho oboru, stačí sa otočiť a spýtať. Vždy sa niekto nájde, ktorý vám nie len rád poradí ale s vašou úlohou vám i rád pomôže. Vďaka tomu si budujete nové priateľstvá a inšpirujúce pracovné kontakty.

Tieto moderné priestory sú určite pridrahé. Áno, platíte mesačné poplatky, podľa toho aký typ programu si vyberiete. No rovnako tak ako musíte platiť poplatok v coworkingu, platíte aj prenájom priestorov. Na rozdiel od toho vám zdieľané kancelárie ponúkajú neustálu starostilivosť a už nikdy nemusíte strácať čas činnosťami ako je kupovanie papiera do tlačiarne, rekonštrukcie závad alebo modernizáciu. V coworkingu máte všetok komfort, ktorý potrebujete a vďaka tomu sa môžete sústrediť len na prácu. Okrem toho coworking Bratislava má kancelárie pre vás otvorené 24 hodín 7 dní v týždni. A preto nie ste nijak časovo obmedzení.

Ak aj vy pochybujete o moderných kanceláriách, ktoré vám coworking Bratislava ponúka, mali by ste tieto pochybnosti hodiť za hlavu. Je to ideálne miesto na prácu, ktoré vás zbavuje zbytočných starostí a vy sa tak môžete sústrediť na prácu. Ja som raz vyskúšala, a nikdy by som toto miesto nemenila. Je to inšpirujúce, motivujúce, útulné a moderné prostredie so všetkým vybavením, ktoré ako freelancer potrebujem a nechcem doňho investovať.