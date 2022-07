Donedávna som aj ja patrila medzi ľudí, ktorí bicykel nevlastnili. Partner ma neustále presviedčal, aby som si jeden zaobstarala a jazdila spolu s ním. Dlho som odolávala, ale keď mi na narodeniny bicykel kúpil, nezostalo mi nič iné, ako sa začať bicyklovať. Benefity bicyklovania som pocítili ihneď a rada sa s vami o moje skúsenosti podelím. Verím, že uvedených 5 dôvodov vás presvedčí, aby ste si bicykel kúpili aj vy.

1. Schudla som hneď prvý mesiac

Bicykle sme s priateľom vytiahli von skoro denne. Je jasné, že táto fyzická aktivita je rovnako náročná ako iné kardio cvičenia. Ak sa vyberiete do stúpajúceho terénu, tak sa poriadne zapotíte a večer pocítite všetky svaly na nohách, zadku, dokonca na chrbte a na rukách. Po mesiaci bicyklovania ručička váhy ukazovala o tri kilogramy menej, a to som sa v strave neobmedzovala. Najviac ma potešilo, že tuk sa mi stratil aj z brucha.

2. Cítila som sa silnejšie a energetickejšie

Pred kúpou bicykla som mala problém vyjsť bez prestávky na tretie poschodie. Teraz behám hore schodmi ako srnka bez zadýchania a pocitu únavy. Celkovo sa cítim viac silnejšia, energetickejšia a nie som ihneď od rána unavená. Bicyklovanie ma tak chytilo, že si kúpim stacionárny bicykel, aby som mohla trénovať aj v zime. Dokonca mám už jeden vybraný v e-shope inSPORTline.

3. Už mesiace nie som chorá

Bez toho, aby som čítala odborné články viem, že bicyklovanie je veľmi prospešné pre moje zdravie. Už mesiace som nebola chorá, nepociťujem závrate, ktoré boli mojim spoločníkom dlhé roky. Zlepšilo sa mi trávenie, znížil sa krvný tlak a vírusy sa mi oblúkom vyhýbajú. Kvalitnejší mám tiež spánok. Ešte pred rokom som usínala aj hodinu a v noci sa tri razy prebudila. Teraz spím ako medveď v zime.

4. Zrazu som mala akosi viac peňazí

Cyklistika ma tak chytila, že do práce, na nákupy i za priateľkami do mesta jazdím na bicykli. Nebadane mi začali v peňaženke pribúdať eurá. Ušetrila som ich vďaka tomu, že nekupujem benzín do vozidla, lístky na autobus a neplatím horibilné sumy za parkovanie v meste.

5. Utužila som svoj vzťah s partnerom

V neposlednom rade musím spomenúť i to, že sa utužili moje vzťahy s partnerom. Máme spoločný koníček, trávime viac času spolu a prežívame spoločne nové dobrodružstvá. Pre rodiny neexistuje lepší spôsob zlepšovania vzťahov ako cyklistika.