Žijeme v dobe, keď všetko podlieha trendom – časovo aj štýlovo veľmi obmedzeným až nenávratným. Užívame si ich, len ak stíhame registrovať, čo nové sa dostáva na trh, ako to uplatniť a vhodne kombinovať aj za dverami svojho vlastného bývania. O tom, že je to dobré, nás presviedčajú spokojné návraty všetkých členov. Ak tomu tak nie je, nastal najvyšší čas na interiérové zmeny!

Zlepšíme komunikačné väzby

Tie sa na bod mrazu nedostávajú len u starších, ale aj u mladších domácností, kde už má každý svoje vlastné súkromie. Monotónnosť a jednoliatosť vystriedame za obdiv v hlavnom spoločenskom dianí. To si svoj priestor získava v obývacích izbách, aby sme vyložili „karty na stôl“. Všetky rodinné požiadavky sústreďujeme buď tak, aby sme si boli rovní, alebo zdôrazňovali svoju nadradenosť. Umožňuje to konferenčný stolík, veľmi moderný a zároveň dostupný pre bežné domácnosti.

Tieto predpoklady dobre zhmotňujú napr. modely minimalistickej severskej elegancie, ktoré vo svojich jednoduchých tvaroch nenarušujú zaužívané prostredie ani pohyb. Skvelo zapadnú do každej domácnosti už len preto, že ich poznať po prírodných materiáloch a neutrálnych farbách.

Ocitneme sa v srdci, ale aj na periférii svojej domácnosti

Zmena štýlu si vyžaduje ako dizajnové, tak aj dispozičné zmeny. Výnimkou nie sú ani presuny nábytku, triedenie a vypratávanie vecí vo všetkých susedných miestnostiach. Toľko sme tam toho za tie roky uskladnili?! Pohľad na to okamžite zdvíha zo stoličiek!

Zabránime usadlému spôsobu života

A to v tom ponímaní, že jednou interiérovou novinkou podnietime ďalšie. Už len na príklade konferenčného stola, ktorý dispozične aj dizajnovo korešponduje s hlavným obývacím nábytkom. Ide najmä o gauče – zatiaľ čo jedni ich prispôsobujú početnosti rodiny, iným záleží aj na zjednotení štýlov.

Na prvý dojem nedáme dopustiť, a to najmä, keď sa nám ponúka trvácny drevený masív s textilným alebo koženým čalúnením, na ktorom pekne vynikne každý sezónny odtieň a motív. Na ďalšie rodinné stretnutie lákajú v jemných prírodných látkach, jednoduchých na udržiavanie a hygienu.

Spoznáme vkus aj ostatných

Pohľad na interiérové štýly je rozdielny nielen medzi mužmi a ženami, ale aj v rámci generačných a svetonázorových rozdielov v domácnosti. To, čo niekto považuje za kontrast, môže byť len malou zmenou v boho alebo v pánskom štýle – ani ten predsa neprivlastňujeme len mužom.

Posúvame sa

A to nielen na gauči a za stolom, ale aj v celom procese výberu a kúpy interiérových produktov. Stále možno navštíviť kamenné predajne, no na krok od nás sú aj úspešné eshopy s online prezentáciou od funkčných parametrov cez značku až po celý firemný príbeh.

Zdroj obrázku 1: mtlapcevic / Shutterstock.com, Zdroj obrázku 2: New Africa / Shutterstock.com