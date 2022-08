Každého občas bolia nohy a hlavne chodidlá. Príčiny tohto stavu sú rôznorodé, od nevhodne vybranej obuvi, cez prílišnú námahu až po ochorenia. Vo väčšine prípadov však ide o prvú menovanú príčinu, a to nevhodnú obuv, ktorá vás tlačí, nemá správny tvar a nie je určená na danú aktivitu. V takejto obuvi dochádza k prepadnutiu klenby a vytočeniu prstov. Bolestiam sa následne nevyhnete. Ako proti bolesti bojovať a ako jej predchádzať?

1. Prevencia je základ, topánky sú poklad

Každý lekár vám potvrdí, že ak by ste nosili správne topánky, tak by ste sa k bolestiam chodidiel nikdy nedopracovali. Predovšetkým pri športe a dlhšom státí či chodení si dajte záležať na tom, aby ste nosili správnu obuv. Veľmi obľúbená turistika či prechádzky si vyžadujú turistické topánky. Kúpiť sa dá univerzálna turistická obuv nižšieho strihu, ktorú je možné nosiť každý deň a nohy sa v nej cítia ako v bavlnke. Vyrába sa ako pánska i dámska turistická obuv.

2. Masáže uľavia a napravia škody

Ak už chodidlá bolia, tak ich zverte do rúk masérom. Masáž chodidiel nielenže bolesť eliminuje, ale je tiež neuveriteľným relaxom. Masér nájde na chodidle body, ktoré stimulujú krvný obeh a uľavujú bolesti i vypätiu. Ako náhradu doma využívajte masážne prístroje na nohy alebo perličkové kúpele.

3. Domáce vodné kúpele

Za úľavou od bolesti nemusíte chodiť do kúpeľov, môžete si liečivý kúpeľ pripraviť i doma. Stačí vám obyčajný lavór, do ktorého nalejete teplú vodu a pridáte dve lyžice octu. Takýto kúpeľ realizujte tri razy do týždňa po dobu 15 až 20 minút. Z octu si môžete spraviť aj zábaly.

4. Jednoduché, ale účinné cvičenia

Bolesti odstránia rôzne domáce cvičenia. Na cvičenie môžete využívať masážnu loptičku na nohy alebo realizovať mobilizačné cvičenia. Tieto cvičenia sa naučte pod dozorom fyzioterapeuta. Pomáha tiež striedavá chôdza po špičkách a pätách alebo prenášanie váhy zo špičiek na päty.

5. Pozor na dlhodobé a veľmi silné bolesti

V prípade, že sú bolesti chodidiel veľmi intenzívne a nohy vás bolia takmer denne, radšej navštívte lekára. Rôzne zápalové ochorenia alebo výrastky na pätách je nutné riešiť ešte v počiatočnom štádiu, aby neprerástli do chronického ochorenia.