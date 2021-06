Lavička na cvičenie v závislosti od typu je zdrojom nepreberného množstva možností tréningov a variácií cvikov. Výhody lavičky sú zrejmé – menšie modely sú veľmi skladné a napriek tomu dokážu nahradiť niekoľko strojov na cvičenie. Vďaka lavičke na cvičenie získate v jednom stroji komplet vybavenie na formovanie celého tela.

Lavička na cvičenie nielen na posilňovanie

Lavička na cvičenie patrí medzi posilňovacie stroje, ktoré si kupujú ľudia na domáce využitie. Samozrejme, že vo fitness centre sa nachádzajú robustné posilňovacie lavice, ktorým by ste doma asi ťažko našli miesto. Našťastie je v oblasti lavičiek na cvičenie z čoho vyberať, takže ak máte doma priestor, môžete si zakúpiť lavičku ako do fitness centra a keď miesto nemáte, dajte prednosť skladnejšiemu modelu. Lavička dobre poslúži športovcom, ktorí chcú budovať svalstvo, ale aj ľuďom, ktorí sa len potrebujú precvičiť a ponaťahovať po celom dni v sedavom zamestnaní. Pred kúpou lavičky na cvičenie si dobre premyslite, koľko do nej chcete investovať, akú by mala mať nosnosť, veľkosť a aké príslušenstvo sa k nej dá zakúpiť. Počas vyberania vhodnej lavičky uprednostnite také, ktoré majú pevné čalúnenie a stabilnú konštrukciu. Veď lavičku si kupujete na niekoľko rokov, a preto nešetrite na kvalitnom prevedení.

Pozor na typ lavičky na cvičenie

Lavička na cvičenie slúži na posilňovanie rôznych telesných partií v závislosti od modelu (bench pressová, šikmá, rovná, multifunkčná a iné). Pre laika môže byť svet lavičiek španielskou dedinou, a preto je lepšie kupovať lavičku z obchodu, kde vám poradia. Kliknite na stránky e-shopu inSPORTline a veľmi rýchlo sa zorientujete nielen pri výbere lavičky, ale aj iných športových pomôcok. Pri každom type lavičky nájdete podrobný popis produktu a mnohé rady či tipy. Keď si vyberiete typ lavičky, zamerajte sa na najdôležitejšie parametre. Jedným z nich je rozmer lavičky s ohľadom na vaše priestorové možnosti. Nestačí mať len miesto pre lavičku samotnú, ale aj pre prevádzanie jednotlivých cvikov. Nosnosť lavice je potrebné prispôsobiť váhe cvičiaceho a je nutné prihliadať i na hmotnosť činiek alebo kotúčov. Niektoré lavičky majú nosnosť až 400 kg. Z hľadiska variability sú najlepšou voľbou lavičky, ku ktorým sa dajú pripevniť rôzne prídavné zariadenia (kladky, podložky, závažia) a moduly na cvičenie. Následne môžete pomocou lavičky nielen budovať svalstvo, ale aj chudnúť, zvyšovať kondíciu, formovať telo a pripraviť si na každý deň iný, zábavný tréning.