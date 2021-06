Leto by malo byť ideálnym obdobím na chudnutie a zlepšovanie postavy. Dlhé dni a slnečné počasie nám umožňujú tráviť viac času vonku a venovať sa pohybovej aktivite. Okrem toho máme možnosť vychutnať si čerstvé a šťavnaté ovocie, ktoré práve dozrelo. Zeleninové šaláty majú v lete lepšiu chuť. Realita je však od našich predstáv odlišná a mnoho ľudí počas leta priberie. Ako je to možné? Nuž, máme k dispozícii smotanové torty, osviežujúcu zmrzlinu a kto by odolal letnému grilovaniu? Existujú však spôsoby, ako podporiť krásnu postavu. Je samozrejmosťou, že bez pohybu a zdravého stravovania to nepôjde. Svoju snahu však môžete podporiť i šikovnými pomocníkmi.

Digitálna váha

Vieme, že naša prvá voľba je netradičná, ale ak chcete urobiť pokrok, je ideálne poznať štartovaciu čiaru a mieru, s ktorou začínate. Hmotnosť vám neprezradí všetko o vašom zdraví a progrese. Je však skvelou prvou informáciou, ktorú môžete rýchlo získať a digitálna váha vám túto informáciu prezradí rýchlo. Okrem hmotnosti však nezabudnite sledovať i svoje miery. Najčastejšie sa odporúča sledovať obvod hrudníka, brucha, bokov a stehien.

Špeciálne navrhnuté oblečenie

Reč je napríklad o dámskych elastických nohaviciach, ktorých cieľom je podporiť potenie a zefektívniť tak proces chudnutia. Na rovnakom princípe funguje i zoštíhľovací pás alebo sťahovací pás. Okrem zvýšenia potenia je možné využiť tieto pomôcky i na podporu brušných svalov, ktoré sú v mnohých prípadoch bez cvičenia ochabnuté. Pri sťahovaní však odporúčame postupovať opatrne a rozhodne to nepreháňať. Všetko si vyžaduje svoj čas a o chudnutí to platí dvojnásobne.

Posilňovací pás

Výhodou posilňovacích pásov je fakt, že dokážu veľmi efektívne nahradiť hneď niekoľko pomôcok. Sú skvelými prvkami pre domáce cvičenie pre začiatočníkov i pokročilých. S ich pomocou môžete efektívne posilniť svalstvo celého tela a vyskúšať množstvo nových i známych cvikov. Niet pochýb o tom, že posilňovací pás posunie vašu cvičebnú rutinu na úplne novú úroveň.

Masážna pomôcka

Častou chybou pri cvičení je úplne vynechávanie regenerácie. Regenerácia svalových vlákien vyžaduje čas a aspoň jeden deň voľna by ste si mali dopriať i v prípade, že sa snažíte schudnúť. Zamerajte sa na stravu, zaraďte jednoduchý strečing. Regeneráciu môžete podporiť i masážou, ktorú doplníte jednoduchou masážnou pomôckou. Masáž povrchových svalov umožňuje uvoľnenie a načerpanie nových síl. Masážna pomôcka je vytvorená z odolného plastu a umožňuje príjemnú masáž, ktorú si môžete i niekoľkokrát zopakovať.

Pri letnom chudnutí nikdy nezabúdajte na to, že kľúčová je predovšetkým strava. Cvičením a pravidelným pohybom si vyformujete svaly, získate lepšiu flexibilitu a zvýšite kalorický deficit, čo v konečnom dôsledku umožní i rýchlejšie chudnutie.