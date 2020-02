Filmy natočené podľa skutočnej udalosti nás dokážu osloviť najviac. Je to práve preto, že sa lepšie dokážeme vcítiť do deja, prípadne do života hlavnej postavy. Nemusí ísť pritom o slávnych ľudí.

Sú to ale osobnosti, ktoré svojim životom inšpirovali režisérov a scenáristov, a tí prostredníctvom filmového zážitku zas inšpirovali nás, divákov.

Ponúkame 5 najlepších snímok, ktoré určite stoja za čas strávený pred televíznou obrazovkou:

Schindlerov zoznam, 1993

Silná životopisná dráma rozpráva strhujúci príbeh z obdobia holokaustu, ktorý sa odohráva v Krakove v roku 1939. Do problematiky vstupuje obchodník Oskar Schindler, člen Nacistickej strany, ktorého prvotným jediným cieľom je zbohatnúť, čo sa mu rýchlo podarí kúpou továrne na smaltovaný riad a zamestnávaním Židov. Postupne však v sebe dokázal nájsť dobro a zachránil tých, ktorým už neostávala žiadna nádej na prežitie. Spisuje menný zoznam viac ako 1 000 Židov a postupne sa ich snaží vykúpiť, aby im tak zachránil život. Na túto záchranu nakoniec obetuje celý svoj majetok. Za tento film, ktorý sa stal kľúčovým dielom svetovej kinematografie, získal Steven Spielberg siedmich Oscarov.

127 hodín, 2010

Britský režisér Danny Boyle našiel inšpiráciu tohto krvavého dobrodružstva v knihe samotného hlavného hrdinu Arona Ralstona. 26-ročný Aron sa v roku 2003 rozhodol navštíviť Kaňon v Utahu. O svojom výlete nedal nikomu vedieť a tak, keď sa ocitol v priepasti so zaseknutou rukou pod balvanom, mu nemal kto pomôcť. Aron prežil neuveriteľných 127 hodín uviaznutý na jednom mieste len s trochou vody a vreckovým nožíkom. Ak chcel prežiť, musel urobiť len jednu vec…

Nedotknuteľní, 2011

Driss je problémový chlapec, ktorého práve prepustili z väzenia a jediné, čo chce, je svätý pokoj. Na to však musí úradom posielať podpísané tlačivá z rôznych pracovných pohovorov a dokazovať tak, že sa pokúša nájsť si prácu. Jedného dňa preto zavíta aj do Phillippovej rezidencie, netušiac, že tento pohovor mu zmení život. Kontrast milionárskeho života a života na ulici prináša mnoho vtipných situácií. Nikto však nečaká, že spojením týchto dvoch svetov vznikne pevné priateľstvo na celý život.

Prežiť, 1993

V roku 1972 stroskotal futbalový tím v nehostinných v Andách. Aby prežili, museli začať jesť svojich spoluhráčov, ktorí pád lietadla neprežili. Všetci šestnásti stroskotanci, ktorí zostali napriek leteckej katastrofe a následnej lavíne nažive, sa každý rok na mieste nehody stretávajú, kde nechali vztýčiť kríž na pamiatku zosnulých.

Kým prišla búrka, 2018

Tami a jej snúbenec Richard boli mladí a zaľúbení, život mali pred sebou. Keď vyrazili na jachte z Tahiti, obloha bola belasá, slnko žiarilo. Ich cieľom bolo San Diego. Netušia však, že sa blíži jeden z najsilnejších hurikánov v histórii ľudstva. Keď sa Tami po niekoľkých hodinách prebrala a vyšla na palubu, zistila, že Richardov bezpečnostný popruh sa utrhol. Kým prišla búrka je skutočný príbeh o tom, ako sa Tami po štyridsaťjeden dňoch zázračne podarilo doplávať do bezpečného prístavu, hoci jej nefungoval motor a nemala sťažne. Je to nezabudnuteľný príbeh o láske, strate a prežití na rozbúrenom mori a o tom, že ani v tých najtemnejších chvíľach nie sme sami.