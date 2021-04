Teplákové súpravy sú obľúbeným kúskom žien aj mužov. Ich charakteristickým znakom je vysoká pohodlnosť, štýlovosť a široké možnosti, ako ich nosiť. Doma by vám nemali chýbať minimálne dve, ktoré využijete na prechádzku, šport alebo nákupy. Doplňte si šatník pohodlnými súpravami ešte dnes.

Športová elegancia, ktorá sa nosí

Máte radi elegantné outfity, no inklinujete aj k športu? Stavte na teplákové súpravy, ktoré vám nedávajú ultimátum. Pri ich nosení môžete vyzerať elegantne a pritom športovo. Stačí si vybrať správny kúsok.

Dámske teplákové súpravy sú jednoduché, no pritom výrazné. Dokážu sa prispôsobiť vašej postave a opticky predĺžiť nohy. Ak si vyberiete tmavšiu farbu, nepridajú žiadne kilá navyše. Práve naopak. Postarajú sa o to, aby ste vyzerali chudšie.

Pánske teplákové súpravy sú, na druhej strane, trochu voľnejšie. Dokážu však zvýrazniť postavu a pôsobiť elegantne. Nohavice majú spravidla nižší pás, ktorý sa dobre kombinuje s mikinou klasickej dĺžky.

Neobmedzujú pri chôdzi ani športe

Široké využitie športového oblečenia podporuje fakt, že sa prispôsobí presne podľa vašich potrieb. Pri behu, rýchlej chôdzi alebo len prechádzke vás nijakým spôsobom neobmedzuje.

Veľkým plusom je taktiež príjemný materiál. Spravidla je teplejší, no ak k teplákom zvolíte tričko s krátkym rukávom, súpravu využijete na jar aj v lete.

Základom je funkčnosť

Teplákové súpravy majú množstvo praktických funkcií. Jednou z nich sú hlboké vačky bez alebo s možnosťou zapnutia. Do nich si uložíte všetko, čo potrebujete. Niektoré súpravy ich majú zvýraznené zaujímavou farbou či potlačou.

Druhou funkciou je kapucňa. Tú využijete, keď sa vonku odrazu rozprší, prípadne začne snežiť. Väčšina kapucní má šnúrky na uťahovanie. Viete si ich tak upraviť.

Dôležitý je dobre padnúci strih

Ako sme už vyššie spomenuli, súprava vám má postavu podčiarknuť, prípadne jej optickou ilúziou pomôcť zbaviť sa nadbytočných kíl. Urobiť tak môže len vtedy, keď je v správnom strihu.

Najnovšie trendy pre dámy diktujú vysoký pás. A je jedno, či máte nohavice, legíny alebo tepláky. Ten sa postará o to, aby vám predĺžil nohy a zúžil driek.

Na to, aby vysoký pás dobre vynikol, je potrebné vybrať k nemu peknú mikinu. Najlepšia je cropped, no zvoliť môžete aj model klasickej dĺžky. Na dlhšie kúsky nepozerajte. Spravili by presný opak, a to nechcete.

Páni si na svoje prídu pri nohaviciach so zúženou časťou pri členkoch. Ich silnou stránkou je to, že vám počas športovania nebudú zavadzať. Plus, vyzerajú štýlovo a moderne. Postavu dokážu zvýrazniť.

V rámci vrchnej časti si vyberte tričká alebo mikiny užšieho tvaru. Nemusí ísť hneď o obtiahnuté typy, no vyhnite sa oversized trendu. Ten by v tomto prípade mohol urobiť viac škody ako úžitku.

Pohodlie doplňte teniskami

Ku komfortnej teplákovej súprave zvoľte správnu obuv. Vyhnite sa platformám, opätkom a úzkym poltopánkam. Najlepšie sú klasické tenisky a obľúbené slip-ony. Z tenisiek sa vám budú páčiť najmä nízke modely. Tie neobopínajú členok a umožňujú, aby boli nohavice tým hlavným kúskom.

Súpravy sú samé o sebe výrazné. Nie je preto potrebné kombinovať ich so zložitou a masívnou obuvou. Rovnako ako ženy, aj muži by mali siahnuť po teniskách alebo našuchovacích slip-on topánkach.

Široký výber pre každého

Teplákové súpravy nájdete v stovkách farebných prevedení. Pre minimalistov sú tu jednofarebné kúsky, pre milovníkov extravagancie zas rôzne kombinácie. Siahnite po jednej aj vy a užívajte si štýl a pohodlie v jednom.

zdroj: Unsplash.com

zdroj: Modanoemi.sk