Amazon Web Services je globálny leader v oblasti public cloudu, ktorý poskytuje IT platformu (IaaS, PaaS alebo SaaS) so širokou škálou špecifických služieb (OS, DB, APP a pod.) a fakticky neobmedzenými možnosťami v oblasti výpočtového výkonu a úložiska. Vďaka našim skúsenostiam v oblasti tradičnej on-premise infraštruktúry vieme využiť aj stratégiu tzv. hybridného cloudu, pri implementácii ktorej využívame technológie našich dodávateľov – lídrov na trhu (Cisco, NetApp alebo F5 a podobne).

Nenechajte si ujsť certifikované IT kurzy či školenia. V rámci portfólia služieb Amazon Web Services sme sa v roku 2018 stali aj oficiálnym školiacim partnerom pre AWS. Našou pridanou hodnotou je najmä kvalita dodávaných IT školení AWS, ktoré kombinujú teoretické znalosti s praktickou skúsenosťou našich inštruktorov a lektorov. Využite tento certifikovaný AWS kurz a rozšírte si svoje portfólio profesionálnych IT školení. Čo všetko sa môžete na našom certifikovanom profesionálnom IT školení dozvedieť o AWS?

Školiaca miestnosť Alef

Je efektívny – platíte len za výpočtovú silu, úložisko alebo iné zdroje, ktoré skutočne využívate, bez dlhodobých záväzkov. Flexibilný – Vyberte si operačný systém, programovací jazyk, webovú platformu, databázu a množstvo ďalších nástrojov. Vo virtuálnom prostredí AWS môžete používať také služby a softvér, ktoré potrebujete. Vďaka tomu je proces migrácie existujúcich alebo vývoj nových aplikácií ešte jednoduchší. Škálovateľný a výhodný – na tomto certifikovanom IT školení sa dozviete, že AWS nástroje, Auto Scaling a Elastic Load Balancing umožňujú škálovateľnosť aplikácií podľa potreby.

AWS certifikácia

Prístup k potrebným zdrojom máte kedykoľvek. Napokon je systém AWS aj bezpečný – zabezpečuje svoju infraštruktúru – fyzické, operačné a softvérové zdroje – pomocou princípu end-to-end. Využite tento certifikovaný IT kurz a rozšírte si svoje portfólio profesionálnych IT školení. Amazon web services zahrňajú certifikácie a školenia z oblasti: Role-based Training – kurzy Architect a Cloud Practitioner, Solution-based Training: kurzy Data Analytics a Machine Learning.

Na našich kurzoch sa dozviete ako používať nástroje: AWS CodeArtifact, AWS CodeCommit, AWS CodePipeline, AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy

AWS CodeStar, AWS X-Ray alebo IDE-IDE Toolkits, AWS Cloud9.