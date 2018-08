Typická vlastnosť mužov je, že chcú mať vždy všetko pod kontrolou. Na to, aby sa cítili komfortne a mali akýsi svoj štandard, nepochybne potrebujú pánske hodinky. Či už športové, alebo tie elegantné, správnym výberom potešíte každého pána bez ohľadu na vek. Stačí, ak dostatočne poznáte jeho vkus, a skvelý darček je tu!

Športovými pánskymi hodinkami nič nepokazíte

Športové hodinky sú jednoducho top! Hodia sa každému jednému mužovi. Dokonca aj takému, ktorý nepodáva heroické výkony pri behu či pri inom športe. Ich skvelý dizajn a prvotriedna kvalita zaručia ich pohodlnosť a spôsobia, že budú stredobodom pozornosti vždy a všade. Či už sa rozhodnete pre typické „športové“ kúsky, ktoré sú zaujímavé svojou farbou a pestrosťou, alebo radšej stavíte na klasiku, ktorú môžete nosiť do práce alebo vo chvíľach voľna. Vhodné sú totiž na každú príležitosť. Vďaka svojim vlastnostiam vám nebudú prekážať pri vašich obľúbených činnostiach. Sú ľahké, odolávajú poveternostným podmienkam, presne informujú o čase, aj o tom svetovom. Kalendár máte vždy poruke. Stopky, časovač, budík, to všetko je iba bežná samozrejmosť. Tí náročnejší si môžu vyskúšať úplnú novinku na trhu, a to horologické inteligentné hodinky, ktoré sa pomocou Bluetooth napoja na váš smartfón a vy tak s rôznymi aplikáciami máte možnosť si odsledovať vaše športové úspechy, porovnávať ich,a tým sa stále viac zlepšovať. Ba dokonca dokážu zhodnotiť aj kvalitu vášho spánku. No uznajte, nie je to úžasné?

Elegantné hodinky pre pánov? Prečo nie!

Ženy jednoducho letia na elegánov! V dobe, keď už nie je hanba ísť po meste v teplákoch, pretože aj to je štýl. Existuje množstvo žien, ktoré by chceli vrátiť späť časy 60-tych rokov, keď páni chodili v oblekoch a vždy dokonale upravení. Dnes by sme si pomysleli len, že „aha, tam je dáky podnikateľ“, alebo „asi ide na nejakú oslavu“… Avšak slovo elegancia znamená mať vyberaný vkus. Znamená to potrpieť si na kvalitu a mať v sebe schopnosť zladiť veci tak, aby to ako celok dokonale ladilo. Správny výber doplnkov pánsku eleganciu ešte viac vyzdvihne. Sú to najmä hodinky, čo mnohí muži uprednostnia. Vedia byť nielen štýlové, ale aj veľmi praktické. Našťastie, už nie sme v 60-tych rokoch a aj doba pokročila, a preto aj výber elegantných hodiniek pre pánov by pre vás nemal byť žiadny problém. Vyberať si môžete z množstva typov, napríklad z veľa druhov náramkov, ciferníkov a farieb, ale i z rôznych veľkostí. Nič nepoteší vášho partnera viac ako darček venovaný z lásky, a ak je navyše aj kvalitný, tak je to len bod pre vás.