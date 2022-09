V posledných rokoch neplatí pravidlo, že by na poliach, v záhradách a parkoch pomáhali výlučne traktory. Do popredia sa dostávajú pracovné štvorkolky, ktoré majú oproti traktoru veľkú výhodu v menších rozmeroch pri zachovaní rovnakej sily a možnostiach využitia. Aby úžitková štvorkolka slúžila naozaj naplno, je nutné k nej dokúpiť pracovné nástroje resp. príslušenstvo. Pre bližšiu predstavu vám prinášame tip na 5 pracovných nástrojov, ktoré je možné pripojiť k štvorkolke.

Pracovná alebo nákladná štvorkolka?

V úvode musíme spomenúť fakt, že väčšina z pracovných nástrojov sa dá pripojiť k pracovnej i nákladnej štvorkolke. Obe štvorkolky sa podobajú rovnako ako motorky a trojkolky. Majú pohon na všetkých štyroch kolesách, sú vyššie a užšie ako športové, šofér je pri riadení krytý v kabíne a stroj dokáže utiahnuť či previesť stovky kilogramov. Jediným rozdielom je to, že nákladná štvorkolka má v zadnej časti sklápaciu nakladaciu korbu a o niečo horšie sa s ňou manévruje. Ak vám nezostali peniaze na traktor a vaša farme je menšia, kúpte si úžitkovú alebo nákladnú štvorkolku.

5 top nástrojov pre úžitkovú štvorkolku

Pracovné nástroje k štvorkolkám využijete v lete i v zime. Mnohé z uvedených nástrojov je možné zakúpiť len v zahraničí alebo ich získate na aukciách. Niekedy však postačí vaša vynaliezavosť, kedy aj zo starého, nevyužitého pluhu dokážete vytvoriť nástroj pre štvorkolku. Medzi najpraktickejšie príslušenstvo k úžitkových štvorkolkám patria:

Lopaty na odhŕňanie snehu

Lopaty na odhŕňanie snehu sa pripájajú k prednej časti štvorkolky. Majú rôzny tvar a veľkosť, ktorá určuje rýchlosť prevedených prác. Pozor na to, že aj silné štvorkolky potrebujú v príliš strmom teréne väčšiu trakciu, a preto dokúpte na pneumatiky snehové reťaze.

Kefy na čistenie chodníkov

Hlavne majitelia veľkých pozemkov s chodníkmi a cestičkami či mestské podniky plne ocenia kefy, ktorými môžu chodníky dočistiť po odhrnutí snehu. Kefy poslúžia aj pri jarnom upratovaní posypových materiálov a na jeseň pri odstraňovaní popadaného lístia.

Navijaky a prívesné vozíky

Ak ste si kúpili úžitkovú štvorkolku, tak na prevoz nákladu musíte dokúpiť prívesné vozíky. Vyrábajú sa v rôznej veľkosti a po prepojení s vozidlom je ich možné ovládať elektronicky. Navijaky sa vám budú hodiť pri vyťahovaní materiálu z kôlne a dreva v lese.

Poľnohospodárske nástroje

Prakticky neexistuje nástroj pre poľnohospodárov, ktorý by sa nevyrábal v prevedení na pripojenie k štvorkolke. Medzi základné príslušenstvo v tomto sektore patri pluhy, posýpače, zberače sena, kosačky na trávu a krovinorezy.

Elektrické nakladače

To, čo nedokáže preložiť 10 silných chlapov, to bez problémov prenesie alebo naloží na korbu elektrický nakladač resp. hydraulická ruka pripojená k štvorkolke. Poradí si so stavebným materiálom, krmivom pre zvieratá i pňami stromov.