To, čo sa nutnosti ekologickejšieho správania nepodarilo úplne, sa vo väčšej miere podarilo bohužiaľ až rastúcim cenám a neistote na trhu s energiami. Jednotlivci aj firmy sa začali zaujímať o alternatívne zdroje.

Byť ekologický je o životnom prostredí, ale aj o marketingu

Ak by sme sa zamerali na elektrickú energiu, tú môžeme získavať zo slnka vďaka účinným fotovoltaickým panelom. Ešte pred zhruba 15 rokmi išlo o celkom drahú technológiu a aj keď stále sa jedná o nezanedbateľnú investíciu, je výrazne dostupnejšia ako bola.

Obzvlášť ak má firma väčšiu halu s veľkým priestorom na streche, je priam stvorená pre inštaláciu takýchto panelov. Samozrejme, nie je to podmienka pre to, aby ste mohli aj vy prejsť na takúto zelenšiu elektrinu. Prečítajte si preto nasledujúcich 5 dôvodov, kvôli ktorým sa aj vašej firme môže oplatiť investícia do fotovoltiky.

Aj keď byť zelenou firmou je hlavne o zodpovednosti za životné prostredie a budúcnosť našej planéty, na mnohých zákazníkov to funguje aj ako forma marketingu. Uprednostňujú totižto tie firmy, o ktorých vedia, že sa voči životnému prostrediu správajú zodpovedne. A ako to dať najavo lepšie, než fotovoltickými panelmi?

Myslieť na životné prostredie je ekonomicky výhodné

Prejdime však k ekonomickým dôvodom, ktoré sú pre firmy často to najhlavnejšie. Fotovoltika napomáha k zníženiu daňového základu. Urýchľuje to tak jej návratnosť a to aj v porovnaní s rodinnými domami, ktorých sa takáto výhoda netýka.

Tou najočividnejšou výhodou inštalácie fotovoltaiky pre firmy je, že vaša firma získa lacnejšiu elektrinu. O to viac ak získate na túto investíciu dotáciu. Ušetrené peniaze tak môžete investovať do ďalšieho rozvoja firmy.

Najväčším problémom, ktorému firmy v týchto dňoch čelia, je obrovské zvyšovanie cien energií. To sa však pochopiteľne netýka fotovoltiky. Vďaka nej máte poistku pred takýmto prudkým rastom cien.

A na záver tu máme výhodu, ktorá vás bude prípadne zaujímať v budúcnosti ak budete firmu predávať alebo sťahovať do nových priestorov. Fotovoltické panely totižto zvyšujú hodnotu budovy, v ktorej sídlite a taktiež vašej spoločnosti ako takej.

Zdroj obrázka: Autor: Healthcare_medicalstock / Shutterstock.com