Pred rekonštrukciou interiéru veľa ľudí bojuje s dilemou, či vsadiť na moderný štýl, alebo sa pustiť do rekonštrukcie v tradičnom štýle. V súčasnosti je trendom mať všetko maximálne moderné, strohé a vyrobené zo studeno vyzerajúcich materiálov. Ak sa vám takýto trend páči, tak pokojne použite pri rekonštrukcii betón, plast, železo alebo sklo. Túžite po domove, ktorý vám bude pripomínať návštevy u starých rodičov? Vsaďte do interiéru čo najviac drevených prvkov.

Drevom nikdy nič nepokazíte

V prípade, že použijete pri prerábaní interiéru drevo, nemusíte sa obávať, že by ste týmto spôsobom vytvorili retro štýl. Drevo je možné použiť len ako dekoráciu alebo súčasť iných materiálov. Vďaka drevu zaručene pocítite isté spojenie s prírodou, budete sa cítiť viac domácky a celé vyžarovanie vnútorných priestorov bude viac útulné. Dávajte si však pozor, aby ste sa pri zariaďovaní až priveľmi neodviazali. Veľa farieb, veľa kombinácií a štruktúr môže vyznieť chaoticky.

Kam všade drevo umiestniť

Väčšina ľudí si pri predstave dreveného interiéru vybaví len drevený nábytok. Je pravda, že nábytok z masívu prináša do každej miestnosti punc luxusu. Ak chcete tento punc ešte znásobiť, investujte do nábytku, ktorý si dáte vyrobiť na mieru. Návrhári nábytku ho vkusne zasadia do zvyšku prostredia tak, aby všetko pôsobilo harmonicky. Ak ste šikovní majstri, kúpte si rebríky a drevo využite na obloženie stien. Neodporúčame drevom pokryť celú stenu, ale vytvoriť len pásy alebo geometrické tvary. V každom rodinnom dome veľmi pekne vyzerajú drevené schody. Drevený strop? Prečo nie. Pozor však na to, že drevený strop vyzerá pekne len v miestnostiach s vyššími stropmi. Jedinečný doplnok je drevo zavesené v strede miestnosti, do ktorého sú zapustené svietidlá. V prípade, že sa vám nepáči ani jeden z uvedených návrhov, tak drevo použite len ako doplnok. Zaveste na steny drevené police, umiestnite do rohu miestnosti drevený stojan alebo sochu z dreva.

O drevo sa musíte starať

O nábytok, schody, obloženie či o drevené okná je nutné sa starať. Snažte sa v okolí dreva udržovať suché prostredie. Zároveň by drevo nemalo byť vystavené pôsobeniu UV žiarenia. Drevo nikdy nečistite s vodou. Viac odolné je drevo, ktoré bolo ošetrené lakom. Lakované drevené povrchy stačí čistiť od prachu suchou handričkou. Ostatné drevené povrchy je minimálne raz do roka naolejovať alebo navoskovať podľa druhu použitého dreva. Na ošetrovanie využívajte prípravky overených značiek ako je napríklad Osmo olej. Pod značkou Osmo nájdete kompletný rad prípravkov na ošetrenie všetkých druhov dreva.