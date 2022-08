Každý človek reaguje na ťažké situácie v živote odlišne. Keď je toho na nás priveľa, tak sa naše telo i psychika vzbúria a na rad prichádzajú rôzne symptómy stresu. Najčastejšie ide o bolesti hlavy, problémy s dýchaním, tráviace ťažkosti, závrate a zvýšený krvný tlak. s

1. Dostatok oddychu a spánku

Po prebdenej noci alebo vplyvom dlhodobého nedostatku spánku dokážete len ťažko zvládať tlak v práci alebo riešiť problémy v rodine. Neviete sa vyspať a v noci sa prevaľujete? Radíme vám investovať do kvalitnej postele, ktorej súčasťou budú matrace z pamäťovej peny a pružné rošty do postele. Najkvalitnejšie na našom trhu sú Materasso matrace. Samozrejme, že myslite aj na priedušné lôžkoviny a anatomický vankúš. Okrem spánku si dožičte odpočinok aj počas dňa – čítajte knihy, počúvajte hudby alebo sa rozprávajte s rodinou. Nemusíte sa celý deň hnať a byť neustále v jednom kolotoči.

2. Čerpanie energie vďaka pohybu

Najlepším psychológom je príroda. Ak nie ste vyznávači športovania, tak sa venujte aspoň turistike alebo prechádzkam po okolí. Pre zdatnejších odporúčame vybiť negatívnu energiu počas intenzívnych tréningov. Najmite si osobného trénera alebo vyskúšajte skupinové intenzívne cvičenia.

3. Pozitívne myslenie a plánovanie

Dobrá rada znie, aby sa nezaťažovali myšlienkami na to, čo keby, ale sa snažili myslieť pozitívne. Myseľ je silnejšia ako tušíte. Stačí, aby ste sami seba presvedčili, že všetko bude v poriadku a začnete sa ihneď cítiť lepšie. Pre niekoho je veľmi stresujúce nevedieť, čo bude. Takýto ľudia potrebujú pre život plánovanie. Pokojne si naplánujte každý deň vopred, zapisujte si myšlienky, pripravte si harmonogram a nebudete sa ďalšieho dňa alebo povinností obávať.

4. Únik do nového prostredia

Stresujúco môže pôsobiť aj stereotyp. Dovolenku a voľné dni by ste mali využívať na to, aby ste na čas odišli do nového prostredia. Poznávanie nových destinácií a oddych na neznámom mieste vám dodá energiu na niekoľko týždňov. Preto dovolenku netrávte doma, ale vyrazte napríklad do hôr alebo na prehliadku pamiatok.

5. Včasné vyhľadanie pomoci

V prípade, že pociťujete už dlhšiu dobu prejavy stresu, ktoré sme spomínali v úvode a nepomáha vám oddych, relax a ani pohyb, tak sa včas obráťte na lekárov. Chodiť k psychológovi nie je hanba. Lekár vám pomôže spoznať samého seba, naučí vás zvládať stresujúce situácie a pochopiť, prečo vaše telo reagovalo neadekvátne.