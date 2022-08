K letu nepochybne patrí slnko, voda, cestovanie alebo výlety do hôr. Počas slnečných dní by mal každý venovať výnimočnú starostlivosť svojim očiam, najmä ak nosíte šošovky. V tomto článku sa dozviete pár tipov, ktoré vám ukážu, ako sa starať o oči počas letných horúcich dní.

Nenoste šošovky počas kúpania

Kombinácia kontaktných šošoviek a vody, či už z jazier alebo bazénov, môže znamenať ohrozenie zrenice. Výskyt baktérií môže spôsobiť podráždenie očí, v horšom prípade infekciu. Ak môžete, vyhnite sa použitiu šošoviek počas kúpania. Pre ľudí s horším zrakom sa odporúča kombinácia jednodenných šošoviek a nepriedušných plaveckých okuliarov. Po použití šošovky vyhoďte.

Vyhnite sa syndrómu suchého oka

Výlety s deťmi či rodinou sú často spojené s jazdením v klimatizovanom aute. Práve táto letná pomocníčka spôsobuje časté podráždenie očí a ich vysušovanie. Rovnako tieto problémy navodzuje dym z grilovania, slnečné svetlo alebo suché podnebie. Siahnite preto po šošovkách, ktoré zanechávajú oko hydratované a jednoducho udržiavajú vlhkosť v oku.

Chráňte svoje oči pred UV žiarením

Rovnako ako pokožku, tak aj oči je potrebné chrániť pred škodlivým UV žiarením. Zaobstarajte si preto kvalitné slnečné okuliare alebo kontaktné šošovky s UV filtrom. Vhodná je aj kombinácia okuliarov so šošovkami, kedy okuliare zároveň vytvoria bariéru proti vetrom a časticiam v ovzduší. Mali by sme rozmýšľať nie len nad tým, kam na výlet do prírody, ale aj ako sa počas neho vhodne chrániť.

Cestovanie s kontaktnými šošovkami

Pri cestovaní vyniknú výhody denných šošoviek, pretože so sebou nemusíte brať kvapky do očí ani zrkadlo. Odporúčame si vziať dostatočnú rezervu, ak by ste potrebovali za deň vymeniť viac párov. Ak holdujete mesačným šošovkách, nikdy neprelievajte roztok do menšej fľaštičky, narúšate tým sterilitu roztoku. Radšej si zaobstarajte menšie balenie, ktoré využijete aj počas ďalších tipov kam na výlet Stredné Slovensko, Západné Slovensko alebo Východné Slovensko.

Odpočinok je pre vaše oči rovnako dôležitý ako denná starostlivosť. Striedavé nosenie šošoviek a dioptrických okuliarov je ideálne.