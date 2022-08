Rozmýšľate nad elektrickým bicyklom a hľadáte výhody, ktoré sa mu nedajú odoprieť? Pre kúpou čohokoľvek je dobré zistiť si výhody a nevýhody danej veci, či už je to špeciálne gastro zariadenie alebo práve spomínaný elektrický bicykel. V tomto článku vám prinášame 3 výhody, ktoré pokladáme za najdôležitejšie

1. Životné prostredie vám poďakuje

To, že používanie áut znečisťuje životné prostredie a podieľa sa na klimatickej kríze je dnes už snáď každému jasné. Čo najstriedmejšie používanie automobilovej dopravy naopak prispieva k spomaleniu globálneho otepľovania a napomáha udržiavať zdravie životného prostredia. Ak by každý vymenil auto, čo i len na každodenné dochádzanie do práce či do školy, za bicykel, pozitívna zmena by na seba určite nenechala dlho čakať.

Vymeniť auto za bicykel nikdy nebolo tak jednoduché ako s jeho elektrickou verziou. Dobrým príkladom elektrického bicykla je napríklad amulet bicykel. Pozrite sa na jeho špecifiká.

Každopádne pri klasickom bicykli môžete naraziť na viacero prekážok, kvôli ktorým sa vám výmena za auto nepodarí. S elektrickým bicyklom to ide bez problémov. Najväčšiu prekážku tvorí predovšetkým fyzická aktivita a následné spotenie sa s nemožnosťou sa pred pracovným dňom komfortne prezliecť či osprchovať. S elektrický bicyklom si môžete obtiažnosť nastaviť tak, že to pre vás bude skutočne fyzicky nenáročné (čo sa však dá samozrejme vždy zmeniť v momente keď si budete chcieť trochu „zamakať“)

2. Pomáhajú udržať v aktivite

Elektrické bicykle majú často nezaslúženú povesť neaktívnych bicyklov a jazda na nich je v rámci benefitov pre naše fyzické zdravie prirovnávaná k tomu, akoby sme sedeli v aute. Nie je to však vôbec pravda.

Naopak prítomnosť motora a uľahčenie fyzickej aktivity umožní pohyb aj tým, ktorí by sa k nemu inak nedostali. Nie je to však tak, že celú prácu musí elektrobicykel urobiť za vás. Obtiažnosť je nastaviteľná a je len na vás, aký level si zvolíte.

Zároveň myslím, že aj tí najaaktívnejší cyklisti miestami ocenia pomoc, či už je to zdolanie náročného kopca alebo napríklad prestávka na načerpanie síl pri dlhej trati. Veľmi ľahko sa tak prejdené kilometre zdvojnásobia, čo oceníte nielen pri poznávacích výletoch

3. Pozitívne vplýva na naše duševné zdravie

Duševné zdravie a psychická pohoda sú v našich životoch viac než dôležité. A práve jazda na elektrobicykli je jedným zo skvelých spôsobov ako si zabezpečiť svoju pravidelnú dávku endorfínov. Pohyb, čerstvý vzduch, čas strávený na slnku. A to všetko aj vtedy ak neholdujete klasickému bicyklovaniu.

Mnohí vášniví cyklisti opisujú jazdu na bicykli ako možnosť cítiť sa slobodne a zároveň mať svoju cestu plne pod kontrolou.