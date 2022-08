Šiltovky boli určitý čas spájané so športovcami, dnes už ale ide o celkom bežný a mimoriadne obľúbený módny doplnok na každý deň. Okrem toho, že veľa prekryje, dokáže povrch hlavy ochrániť a udržať v nej teplo.

Ak vás ale zatiaľ šiltovky ešte neočarili, dáme vám 5 dôvodov, prečo by ste ich mali nosiť.

1. Ochránia vás pred slnkom

Letné dni sú príjemné, ale prinášajú so sebou aj riziko úpalu. Pred ním vás ochráni pokrývka hlavy, teda napríklad štýlová šiltovka. Ako bonus vám nebude svietiť slnko do očí, takže zabijete dve muchy jednou ranou.

2. Nezáleží na účese

Sú aj dni, keď naše vlasy nevyzerajú tak, ako by sme si predstavovali a týka sa to mužov aj žien. Času na úpravu našej koruny krásy nie je vždy toľko, koľko by sme potrebovali.

Šiltovky zakryjú aj nie celkom vydarený účes alebo mastné vlasy, a to naozaj štýlovo. Netrápte sa preto s vlasmi, nasaďte si šiltovku a vyrazte von. Jej údržba je veľmi jednoduchá.

3. Šiltovky pristanú každému

Šiltovky pristanú naozaj každému, stačí si len vybrať ten správny typ, veľkosť, strih či farbu. Vyskúšali ste šiltovku typu strapback, snapback, trucker alebo fitted?

Snapback majú nastaviteľné zapínanie na plastový pásik, pre trucker je typická sieťka na zadnej časti, fitted je šiltovka bez zapínania a strapback majú zapínanie na pracku.

4. Výber šiltoviek je obrovský

Okrem typu si môžete vybrať aj rôzne strihy, farby a značky. Možností je naozaj veľa, takže zaručene nájdete model, ktorý vám padne do oka, bude vám sedieť a obľúbite si ho nielen pri športovaní. Šiltovka je skvelý spoločník na každý deň.

5. Značkové šiltovky nemusia byť drahé

Ponuka šiltoviek je bohatá aj pokiaľ ide o cenovú hladinu. Kúpiť si môžete lacnejšie, skôr módne šiltovky, alebo kvalitné šiltovky od známych športových značiek. Nemusíte sa báť, že by ste pri stávke na kvalitu museli siahať príliš hlboko do vrecka, pretože aj v tejto kategórii sa nájdu cenovo dostupné modely. Navyše sa môže objaviť aj nejaký ten výpredaj. Ak teda máte chuť vybrať si novú šiltovku, tie najlepšie nájdete tu.

Zdroj obrázka: Alones / Shutterstock.com