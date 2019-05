Vlastníte chalupu, na ktorej radi trávite voľné chvíle s priateľmi a rodinou, no prekážajú vám túlavé psy a mačky? Možno sa tento problém zdá priam neriešiteľný, no opak je pravdou. Prítomnosti cudzích zvierat sa dá veľmi ľahko zabrániť a to bez toho, aby ste si museli pozemok ohradiť alebo by ste týmto zvieratám nejako ublížili. Riešením je odpudzovač mačiek a psov, ktorý vás dokáže ich prítomnosti zbaviť ešte predtým, ako sa k vášmu pozemku dostanú. Nejde o žiadnu umelú postavu, ale o moderný prístroj, ktorý dokáže hotové zázraky. Vďaka nemu zabránite prítomnosti mačiek a psov nielen vtedy, keď sa budete v objekte nachádzať, ale aj v časoch keď budete vzdialený stovky kilometrov. Odpudzovač psov a mačiek je výborným pomocníkom aj pre tých, ktorí chalupu príliš často nenavštevujú, no vždy, keď sa do nej vrátia, nájdu nepríjemné stopy spojené s prítomnosťou týchto zvierat. Zabudnite na doškriabanú fasádu, zničený trávnik od moču alebo dotrhané veci naokolo. S týmto plašičom sa vám už nikdy nič podobné nestane.

Použiť ho môžete úplne všade

Tento nenápadný prístroj je možné použiť v rôznych vonkajších priestoroch , kde je problém s túlavými psami a mačkami najväčší. Funguje na základe toho, že využíva vysokú citlivosť týchto zvierat, pre ktoré vysiela nepríjemné ultrazvukové signály s premenným kmitočtom a intenzitou. Keďže sú pre ne nepríjemné a až neznesiteľné, psy a mačky sa k plašiču už nebudú chcieť ani priblížiť. Umiestniť ich môžete na problémové miesto, pričom dosah vo vonkajšom priestore majú 12 metrov. Samozrejme tento prístroj sa dá využiť aj vo vnútri, kde má účinnosť na rozlohe 250 m2. Rozmery plašiča sú veľmi malé a preto je nielen praktický, ale aj ľahko umiestniteľný. Ak sa chcete nadobro týchto nepozvaných hostí zbaviť, zaobstarajte si plašič, ktorý vás problém vyrieši. Častým problémom chalupárov bývajú aj hlodavce a vtáky, ktoré dokážu zničiť najmä potravu a úrodu v záhrade. Ak si ani s týmito jedincami neviete dať rady, jednoducho použite plašič vtákov, s ktorým nebudete musieť vymýšľať náhrady ako slameného strašiaka alebo rozmiestňovanie plechoviek po záhrade. Tento prístroj funguje na rovnakej báze ako ten na mačky a psy a preto je jeho použitie úplne rovnaké. Rozdiel je však v dosahu, pretože odpudzovač vtákov pôsobí až do vzdialenosti 40 metrov. Vy si tak budete môcť užívať pokojné chvíle strávené s rodinou bez toho, aby ste mysleli na to, či chalupu počas vašej neprítomnosti niekto neničí a neobýva.