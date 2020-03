O koronavíruse sa dnes hovorí všade a stále. Kvôli závažnosti celej situácie je však informovanosť dôležitá a to najmä v oblasti celkovej prevencie. Prinášame vám zoznam 5 pravidiel, ktoré rozhodne musíte dodržiavať pokiaľ si chcete udržať dobrý zdravotný stav aj v čase prepuknutia nákazy vo vašom okolí.

Je potvrdené, že inkubačná doba je vírusu je 2 až 14 dní. Ochorenie na koronavírus sa prejavuje najmä suchým kašľom, horúčkou, dýchavičnosťou a potvrdeným zápalom pľúc. V prípade komplikácií sa môže ochorenie skončiť až úmrtím.

Preto je potrebné dôkladne dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sme vám zhrnuli do 5. bodov.

Noste rúško!

Hoci sa vám môže zdať nosenie rúška neprirodzené, je to prvý krok ku správnej ochrane pred nakazením vírusom COVID-19. Na ochranu použite akýkoľvek typ rúška. Vírus je sám osebe síce veľmi malý a mohlo by sa zdať, že cez obyčajné rúško jednoducho prejde, ale vďaka tomu, že sa vírus viaže na bunky chorého človeka, a teda z tela odchádza spolu s vykašľanou bunkou, slinou alebo inou bunkou, aj jednorazové rúško ho dokáže zachytiť.

Dôležité je správne uchytenie rúška na tvári. Musí zakrývať nielen ústa, ale aj nos. Pri jednorazových či bavlnených rúškach je potrebné umiestniť pevnú časť na nos tak, aby rúško lepšie kopírovalo tvár.

Pozor!!! Jednorazové rúška by ste mali ihneď po prvom použití zlikvidovať do koša. Dôležité je odstrániť ho tak, aby ste sa nedotkli jeho vonkajšej časti.

Bavlnené rúška je možné použiť viackrát, pretože sa dajú oprať a následne ožehliť, čím sa zničia eventuálne baktérie.

Dodržiavajte hygienu rúk! Noste rukavice, ak je to potrebné…

Správna hygiena rúk je druhým najdôležitejším spôsobom prevencie pred nakazením vírusom COVID-19. Dôležité je umývať si ruky vodou a mydlom, a to najmenej po dobu 20 sekúnd. Po umytí rúk je vhodné použiť dezinfekciu, ktorá obsahuje najmenej 60% alkoholu.

Používanie rukavíc má svoje opodstatnenie najmä u predavačiek v obchodoch, úradníkov, ľudí, ktorí prichádzajú často do kontaktu s peniazmi či zamestnancov lekární.

Pokiaľ používate jednorazové rukavice, po použití ich musíte opäť vyhodiť čo môže mať väčší negatívny dopad ako úžitok. Podľa odborníkov pre bežných ľudí nie je potrebné používanie rukavíc, pretože práve s nimi sa častejšie dotýkajú tváre, čo ich ohrozuje najviac. Najlepšou ochranou je práve správna a pravidelná hygiena rúk.

Od chorých si držte odstup najmenej jeden meter

Pokiaľ ste sami chorí i na bežné ochorenie ako je chrípka či prechladnutie, je momentálne pre vás a vaše zdravie lepšie zostať doma a informovať lekára. Ak spozorujete že je niekto vo vašom okolí chorý, udržujte od neho odstup najmenej jeden meter, vyhnite sa priamemu kontaktu.

Zostaňte doma a necestujte

Pokiaľ je to možné, zostaňte doma a vyhýbajte sa nepotrebnému opúšťaniu svojich domov. Ak musíte chodiť do práce, po príchode domov si riadne umyte ruky a dezinfikujte. Tašku si nepokladajte na stôl ani na gauč. Oblečenie je vhodné dať rovno do pračky.

Pokiaľ sa vám žiada krátka zdravotná prechádzka, rozhodne nechoďte do uzatvorených priestorov, ale sa vyberte do prírody, najlepšie tam kde nikoho nestretnete. Denne by ste mali stráviť 30 minút na slniečku, ale to sa dá absolvovať i na balkóne či v záhrade rodinného domu.

Pokiaľ sa podarí celej rodine zostať doma, je to najlepšia prevencia. Aj pri pobyte doma je vhodné dodržiavať pravidelnú hygienu rúk a pravidelne vetrať všetky miestnosti.

V prípade, že je celá rodina doma, nechoďte na nákupy všetci. Najlepšie je, ak na nákup zájde jeden člen rodiny a v obchode sa podľa možností nezdržuje. Pri vstupe domov je potrebné si riadne umyť ruky mydlom a dezinfikovať.

Cestovanie v tomto období nie je vôbec vhodné a najlepšie urobíte ak dovolenku na nejaký čas odložíte.

Žiadne návštevy! Ani rodina!

Mohlo by sa zdať, že už z predošlého bodu vyplýva, že keď sú ľudia doma, tak sa nenavštevujú. Je však potrebné zdôrazniť, že pri voľne, ktoré dostali deti zo škôl a škôlok, nie je ani vhodné navštevovať svojich blízkych, najmä nie starých rodičov. I keď si môžete myslieť, že ste nestretli nikoho nakazeného a dostatočne sa chránite, i tak to nikdy bohužiaľ nemôžete vedieť na 100%. Preto, ak vám na vašej rodine záleží, neorganizujte spoločné návštevy alebo oslavy. Vydržte až na obdobie, keď bude po všetkom. Čím skôr sa prestaneme teraz stretávať, tým skôr sa budeme môcť neskôr objať.

Boj s koronavírusom doslova zachvátil celý svet. Okrem disciplíny a prísneho dodržiavania pravidiel nie je inej možnosti ako sa mu ubrániť, a preto buďme zodpovední k sebe i k celej spoločnosti a zvládnime to zvlášť a zároveň všetci spolu!