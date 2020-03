Tento mesiac vyhlásila Americká akadémia filmových umení a vied víťazov ocenenia Oscar v jednotlivých kategóriách za filmy v roku 2019. V kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe vyhrala zlatú sošku Renée Zellweger. Je to pre ňu už druhá výhra zlatej sošky zo štyroch nominácií. Okrem Oscarov získala v doterajšej kariére tiež dve ocenenia BAFTA a štyri Zlaté glóbusy.

Renée Kathleen Zellweger sa narodila 25. apríla 1969 v Texase v USA. O herectvo sa Renée zaujímala už na strednej škole a absolvovala aj herectvo na univerzite v Texase. Po univerzite vyhľadávala úlohy vo filmoch, ktoré sa natáčali v Texase a až po prvotných úspechoch zamierila do Hollywoodu. Vďaka neustálej práci na sebe a narastajúcemu sebavedomiu sa prepracovala do úloh v skvelých filmoch s výborným hereckým obsadením.

Renée Zellweger obsadzujú do rôznych typov filmov a úloh. Či je to komédia, dráma alebo muzikál, nerobí to pre ňu žiaden problém. Ktoré filmy herečky Renée Zellweger patria medzi jej TOP 5 filmov?

Judy – 2019

Film Judy, je životopisný film o americkej herečke a speváčke Judy Garland, ktorá na konci roku 1968 prichádza do Londýna, aby uskutočnila sériu vypredaných koncertov. Judy Garland si už od mladého veku podmanila Hollywood a ľudia si ju spájajú najmä s filmom Čarodejník z krajiny Oz, ktorý zožal celosvetový úspech.

Renée Zellweger sa na úlohu Judy poctivo pripravovala. S vokálnym trénerom strávila ročný tréning a potom nacvičovala štyri mesiace s hudobným režisérom. Aby stvárnila Judy Garland čo najlepšie, nosila farebné kontaktné šošovky, parochňu a dokonca jej proteticky predĺžili špičku nosu.

Za stvárnenie Judy získala Renée Zellweger ocenenie BAFTA, Zlatý glóbus a aj Oscara.

Denník Bridget Jonesovej (Bridget Jones‚s Diary) – 2001

Bridget Jonesová (Renée Zellweger) je žena ktorá bojuje so svojou váhou a snaží sa nájsť skutočný vzťah. Ako novoročné predsavzatie sa rozhodne prevziať kontrolu nad svojim životom a viesť si denník. Stránky denníka zapĺňajú rôzne pohromy, keďže Bridget má nevídaný talent na problémy a trapasy. A do toho všetkého sa objavia dvaja muži, ktorých nepredvídateľná Bridget zaujme.

Pre veľký úspech filmu sa neskôr natočili ďalšie dva filmy. Film Bridget Jonesová: S rozumom v koncoch (Bridget Jones: The Edge of reason) prišiel do kín v roku 2004 a posledný film Dieťa Bridget Jonesovej (Bridget Jones’s Baby) v roku 2016. Bridget Jonesová je najviac spájaná postava s herečkou Renée Zellweger v jej kariére.

V príprave na prvé dva filmy musela Renée Zellweger pribrať viac ako 10 kíl. S tretím filmom už súhlasila len pod podmienkou, že nebude musieť priberať na váhe.

Za film Denník Bridget Jonesovej bola nominovaná na Oscara, Zlatý glóbus a britskú cenu BAFTA. Nomináciu na Zlatý glóbus jej priniesol aj druhý film celej trilógie Bridget Jonesová: S rozumom v koncoch.

Návrat do Cold Mountain (Cold Mountain) – 2003

Zranený konfederačný vojak Inman (Jude Law) na konci občianskej vojny dezertuje, aby sa vrátil ku svojej milovanej Ade (Nicole Kidman). Kým Ada chráni rodinnú farmu za pomoci Ruby (Renée Zellweger), Inmana čaká náročná cesta, počas ktorej stretáva rôznych nepriateľov, ale i spojencov. Renée Zellweger sa vo filme objavila v dovtedy netypickej úlohe tvrdej, ale nežnej pohraničnej ženy.

Za svoje výkony v hlavnej úlohe bol Jude Law nominovaný na cenu BAFTA, Zlatý glóbus a Oscara, Nicole Kidman bola nominovaná na Zlatý glóbus. Bola to ale Renée Zellweger, ktorá za svoj výkon vo vedľajšej úlohe získala Oscara, Zlatý glóbus aj cenu BAFTA a to napriek tomu, že sa počas prvých 50 minút vo filme neobjavovala.

Chicago – 2002

Film Chicago je adaptáciou úspešného broadwayského muzikálu s rovnakým menom. Roxie Dixie (Renée Zellweger) túži byť slávna a urobí preto všetko. Keď zastrelí svojho priateľa, ocitne sa vo väzení spolu s Velmou Kelly (Catherine Zeta-Jones). Kabaretná hviezda sa tam dostala po vražde manžela a sestry. Do toho vstupuje právnik Billy Flynn (Richard Gere) a začne mediálne šialenstvo a Roxie sa dočká svojej slávy.

Výborný tanečný, aj spevácky výkon od všetkých protagonistov na čele s Catherine Zeta-Jones a Renée Zellweger zaraďuje tento film medzi najúspešnejšie filmové muzikály. Rovnako pieseň Cell Block Tango v jej filmovom prevedení je doteraz veľmi populárna.

Film bol rovnako ako muzikál úspešný a v roku 2003 získal 6 Oscarov z 13 nominácií. Renée Zellweger za Chicago vyhrala Zlatý glóbus a bola nominovaná aj na Oscara.

Miss Potter – 2007

Beatrix Potter bola anglická spisovateľka a ilustrátorka. Známa je najmä pre detské knihy, maľovala zvieratká oblečené v ľudskom oblečení a ku kresbám neskôr napísala rozprávky. Je jedna z najúspešnejších autoriek kníh pre deti. Najznámejšia je kniha o Králikovi Petrovi, ktorá bola nedávno sfilmovaná.

Film Miss Potter je o živote a láske spisovateľky Beatrix Potterovej (Renée Zellweger). Jej rodičia sú rozhorčený, lebo odmieta vhodných nápadníkov pre ženu jej spoločenskej triedy. Jej priatelia sú len zvieratá, ktoré nakreslila a vymyslela si o nich príbehy. Tieto príbehy sa jej napokon podarí predať ako knihu. Ako vydavateľ ju má na starosti Norman Warne (Ewan McGregor), ktorý si zamiluje nielen jej knihy, ale aj samotnú Beatrix.

Renée Zellweger opäť podala výborný výkon a bola za film nominovaná na Zlatý glóbus.

Ďalšie významné filmy: Druhá šanca (2005), Jediná správna vec (1998), Jerry Maguire (1996), Rovnako iný ako ja (2017)