New York je najľudnatejšie mesto USA. Leží na ústí rieky Hudson do Atlantického oceána a skladá sa z piatich mestských častí – Bronx, Brooklyn, Manhattan, Staten Island a Queens. New York je jedným zo svetových centier obchodu a finančníctva. Celosvetový vplyv má aj v médiách, politike, móde, umení, či kultúre.

Cestovný ruch je významným zdrojom príjmu, pretože mesto ročne navštívi viac ako 50 miliónov turistov z celého sveta. Atrakcií ponúka New York veľké množstvo, ale niektoré by mali byť povinnou zastávkou každého turistu.

Socha slobody

Socha slobody (Statue of Liberty) sa nachádza v New Yorku na Ostrove slobody (Liberty Island). Socha meria 46 metrov, spolu s podstavcom až 93 metrov a celkovo váži 200 ton. Nosnú konštrukciu Sochy slobody navrhol a zkonštruoval Gustave Eiffel. Tento francúzsky staviteľ je známy najmä pre zhotovenie Eiffelovej veže.

Socha slobody je postavou rímskej bohyne slobody Libertas. V pravej ruke drží pochodeň nad hlavou a v ľavej drží tabuľu s nápisom JULY IV MDCCLXXVI (4. júla 1776), deň vyhlásenia americkej deklarácie nezávislosti.

Central Park

Central Park je verejný mestský park na Manhattane v New Yorku. Tento asi najznámejší park na svete má obdĺžnikový tvar s rozmermi 800 metrov x 4 kilometre. Aj keď väčšina parku vyzerá prírodne, celý je vybudovaný umelo, vrátane viacerých jazierok.

Cestu okolo parku, ktorá je 10 kilometrov dlhá s obľubou využívajú miestni aj turisti na behanie, jazdu na bicykli, či korčuliach. Návštevníci môžu využiť aj mnohé ihriská alebo navštíviť Central Park ZOO. Park využívajú pri migrácii viaceré vtáky a tak je možné stretnúť aj ich nadšených pozorovateľov.

Vďaka svojmu kultúrnemu a historickému významu je Central Park národnou historickou pamiatkou a bol zaradený do zoznamu UNESCO.

Metropolitné múzeum umenia (Met)

Metropolitné múzeum umenia, ktoré sa hovorovo nazýva „Met“, je najväčšie múzeum umenia v Spojených štátoch amerických. Založené bolo v roku 1870 (150 rokov od založenia oslavuje 13.04.2020) s cieľom priniesť Američanom umenie a umelecké vzdelávanie.

Stála zbierka múzea obsahuje viac ako 2 milióny umeleckých diel a pozostáva z umeleckých diel klasického staroveku a starovekého Egypta, obrazov a sôch takmer všetkých európskych majstrov a rozsiahlej zbierky amerického a moderného umenia. Met udržuje aj rozsiahle množstvo afrického, ázijského, oceánskeho, islamského a byzantského umenia. Múzeum má okrem iného aj zbierky hudobných nástrojov, kostýmov a doplnkov, ako aj starožitných zbraní a brnení z celého sveta.

Empire State Building

Empire State Building je 102 poschodová budova postavená v štýle art deco. Dokončená bola v roku 1931 a v tom čase bola najvyššou budovou sveta. V tom ju prekonalo až Svetové obchodné centrum v New Yorku, známe ako „dvojičky“ v roku 1970. Od roku 1986 je budova Empire State Building zaradená medzi národné kultúrne pamiatky.

Turisti vyhľadávajú Empire State Building najmä pre pohľad na celý New York, ktorý je možné zažiť z dvoch vyhliadok (86. a 102. poschodie).

Empire State Building sa často objavuje vo filmoch, seriáloch a televíznych reláciách. Najvýraznejšie ju preslávil film King Kong, v ktorom obrovská gorila vylezie práve na tento mrakodrap.

Broadway

Broadway je veľká ulica (bulvár) na Manhattane a je známa ako srdce amerického divadelného priemyslu. V divadelnej štvrti na Broadway je 41 profesionálnych scén, z ktorých každá má 500 alebo viac miest na sedenie.

Zahrať si v hre na Broadway dáva možnosť ukázať svoje herecké majstrovstvo v živom predstavení a je to výzva aj pre najznámejších hercov. Herci na Broadway majú každoročne vyhlásenie ocenenia Tony Award, ktoré je najvyššie ocenenie v divadelnej oblasti a je ekvivalentom napríklad Oscara za film.

