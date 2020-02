Pred pár dňami vyhlásila Americká akadémia filmových umení a vied víťazov ocenenia Oscar v jednotlivých kategóriách za rok 2019. V kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe vyhral zlatú sošku Joaquin Phoenix.

Joaquin Raphael Phoenix je americký herec, ktorý sa narodil 28.10.1974 v Portoriku ako prostredné z piatich detí. Všetci súrodenci majú herecké skúsenosti a tragicky zosnulý River Phoenix bol dokonca v roku 1989 nominovaný na Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe za jeho rolu vo filme Čas zastaviť sa (Running on Empty).

Aj vďaka svojmu vzhľadu s temným pohľadom a jazvou na hornej pere hrá Joaquin Phoenix často vo filme temné, či emocionálne problémové postavy. Hral v mnohých kvalitných filmoch či už v hlavnej alebo vedľajšej úlohe. TOP 5 filmov Joaquina Phoenixa z jeho doterajšej kariéry:

Joker – 2019

Hlavnou postavou je skrachovaný komediant Arthur Fleck, ktorého stvárnil Joaquin Phoenix. Ten je na pokraji medzi realitou a šialenstvom. Keď zažije konflikt so zlodejmi na uliciach Gotham City, začne čoraz viac prepadať do šialenstva a postupne sa mení v zločinca, ktorého bude svet poznať pod menom Joker.

Aj keď film Joker vychádza z komiksu a ukazuje charakter najznámejšieho komiksového zločinca, nie je to klasický komiksový film. Je to skôr psychologická dráma, poukazujúca na problémy skutočného sveta a spoločnosti.

Stvárnenie Arthura Flecka je fascinujúce najmä vďaka výkonu Joaquina Phoenixa. Nie je preto prekvapujúce, že za skvelý výkon obdržal Zlatý glóbus a aj Oscara.

Walk the Line – 2005

Meno Johnny Cash dnešnej mladej generácii asi veľa nehovorí a je to veľká škoda. Johnny Cash so svojim typicky hlbokým hlasom priniesol publiku s obrovskou intenzitou piesne, ktoré sa líšili od vtedajšej hudby. Jeho originálny zvuk sa neskôr stal inšpiráciou pre mnohé rockové, country, folkové, či rapové hviezdy.

Joaquina Phoenixa vybral do filmu sám Johnny Cash, bohužiaľ sa nedožil ani natáčania filmu. V rámci príprav na svoju postavu to Joaquin prehnal s alkoholom a napokon po natáčaní filmu musel absolvovať protialkoholické liečenie.

Joaquin Phoenix stvárnil Johnnyho Casha majstrovsky po hereckej aj speváckej stránke. Kvalitným výkonom sa k nemu pridala vo filme Reese Witherspoon v úlohe June Carter. Obaja boli za svoj výkon nominovaní na Oskara, Zlatý glóbus, či cenu Bafta. Joaquin si odniesol Zlatý glóbus a Reese všetky tri ocenenia.

Ona (Her) – 2013

Dej tohto filmu sa odohráva v blízkej budúcnosti. Joaquin Phoenix stvárňuje Theodora, citlivého osamelého muža, ktorý sa živý písaním dojemných listov pre druhých. Rozhodne sa kúpiť nový operačný systém, o ktorom výrobca tvrdí, že to nie je len operačný systém, ale vedomie intuitívnej bytosti. So Samanthou, hlasom nového operačného systému, trávi veľa času. Samantha je citlivá, inteligentná a prekvapujúco vtipná a postupne sa do nej Theodore zamiluje.

Vo filme je väčšinou iba Joaquin Phoenix a hlas Samanthy, ktorý v originále patrí Scarlett Johansson, ale rozhodne sa divák nebude nudiť a počas sledovania takmer každý začne zabúdať, že Samantha je počítač.

Gladiátor – 2000

Rímsky generál Maximus (Russell Crove) je po víťaznej bitke, keď ho Marcus Aurelius požiada aby po jeho smrti vládol Rímu. Dedič trónu Commodus (Joaquin Phoenix) však po smrti svojho otca nariadi popravu Maxima a jeho rodiny. Maximus len tesne unikne smrti, ale dostane sa medzi gladiátorov ako otrok. A ako gladiátor prichádza do Ríma, aby sa pomstil za smrť svojej rodiny.

Dej bol zasadený do Rímskej ríše a boli v ňom zobrazené skutočné historické postavy, avšak príbeh samotný nebol natočený podľa skutočnej histórie. Marcus Aurelius neumrel spôsobom vyobrazeným vo filme a ani nechcel obnoviť republiku. Rovnako tak nikdy nemala byť odovzdaná vláda generálovi Maximovi. Filmový generál Maximus sa v skutočnosti volal Marcus Valerius Maximianus a zmienku o ňom nájdeme aj na Slovensku v Trenčíne, kde dal vytesať nápis do skaly.

Tentokrát je Joaquin vedľajšia postava, ale za svoj výkon si prvýkrát v kariére zaslúžil nomináciu na ocenenie Bafta, Zlatý glóbus a Oscara. Film Gladiátor získal 5 Oscarov z 12 nominácií.

Majster (The Master) – 2012

Po prepustení z amerického námorníctva po druhej svetovej vojne má Freddie Quell (Joaquin Phoenix ťažkosti s prispôsobením sa civilnému životu. Zhoršuje to navyše alkohol, ktorý prehlbuje jeho nevyspytateľné správanie. Jednej noci v opitom stave narazí na jachtu, kde sa stretne s Lancasterom Doddom (Philip Seymour Hoffman). Ten je na ceste do New Yorku so svojou ženou Peggy (Amy Adams) a skupinou prívržencov, aby predstavil svetu svoje nové učenie. Lancaster Dodd, zvaný Majster pozýva Freddieho aby sa k nim pridal a zároveň sa ho pokúša liečiť na základe svojho učenia. Medzi oboma mužmi vzniká veľmi neobyčajné puto.

Film sa opiera o herecké výkony hlavných protagonistov. Napokon všetci traja hlavný predstavitelia Joaquin Phoenix, Amy Adams a Philip Seymour Hoffman boli nominovaní na cenu Bafta, Zlatý glóbus a Oscara.

Ďalšie významné filmy: 8 MM (1999), Znamenia (2002), Hotel Rwanda (2004), Noc patrí nám (2007), U-Turn (1997)…

Aj podľa uvedených filmov je vidno, že Joaquin Phoenix stvárňuje rôznorodé postavy. Obvyklé sú to postavy, ktoré je ťažké pochopiť , ale vďaka jeho stvárneniu sa stávajú realistické.