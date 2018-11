Väčšina z nás sa minimálne jeden krát v živote stretla so sťahovaním. Či už ste sa rozhodli zmeniť bydlisko alebo miesto podnikania, nebudeme si klamať. Sťahovanie nie je zrovna zábavná činnosť, ktorá by nám pridala na fyzickej či psychickej energií. Práve naopak. Ľudský organizmus je nastavený tak, že akúkoľvek záťaž berie skôr negatívne, a práve preto je vhodné, ak sťahovanie budete plánovať, a to do posledného detailu.

Nie vždy sú odozvy od zamestnancov pozitívne

Zamestnávatelia si veľmi dobre uvedomujú fakt, že nie každý zamestnanec je zo zmeny nadšený. Avšak, treba si uvedomiť, že sa mení fungovanie firiem, firemná hierarchia, požiadavky na zamestnancov a ich schopnosti i zručnosti. Niektorí z ich odchádzajú na dôchodok, naopak, iní sú prijímaní na nové pracovné pozície. Priestor na prenájom Bratislava môže združovať rôznych ľudí s rôznymi názormi, a preto treba akceptovať občasnú frustráciu či negatívne odozvy na zmeny, ktoré chystáte.

Zmenu treba prijať!

Snažte sa svojich zamestnancov dostatočne informovať o všetkom, čo sa vo firme bude diať. Že ste sa rozhodli pre prenájom priestorov Košice? Stanovte si nový cieľ, nepodceňte vedenie ľudí a analyzujte všetky „pre“ a „proti“ zmien, ktoré sa udejú. Prijímajte názory od vašich zamestnancov, snažte sa ich vypočuť a pomôcť vyriešiť prípadné nezrovnalosti. Dôležité je, aby ste so všetkými pripomienkami pracovali transparentne a názory akceptovali. Môže sa stať, že zamestnanec príde s vlastným riešením a navrhne vlastnú stratégiu. Prenájom priestorov Bratislava nie je len obyčajným miestom, kde budete vy a vaši podriadení pracovať osem hodín denne, päť dni v týždni. Ide najmä o miesto, kde sa budete stretávať ako skupina ľudí, ktorá má spoločný cieľ. Dôležitá je pravidelná komunikácia a informovanie všetkých zúčastnených.