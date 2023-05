Závisť nepozná hranice, a preto denne počujeme narážky na naše auto so stanom na streche. Autostany nie sú na Slovensku až tak rozšírené, čo znamená, že ich veľa ľudí považuje za zbytočnosť. Nám sa oplatilo do autostanu investovať, keďže neustále chodíme do prírody a milujeme kempovanie. Po pár týždňoch využívania stanu na strechu sme odhalili všetky výhody autostanov, ktoré vám radi prezdradíme.

1. Bohatý priestor na spanie

S partnerkou sme obaja dlháni a v klasickom stane sme vždy mali stiesnený pocit. V autostane máme pocit ako v našej manželskej posteli. Stan na auto sa dá kúpiť vo verzii pre jedného až štyroch ľudí. Náš stan je pre dvoch a je maximálne pohodlný.

2. Rýchlosť rozloženia

Autostany je možné kúpiť v látkovom prevedení a v tzv. verzii s pevnou škrupinou. Náš stan je látkový a dokážeme ho rozložiť za 10 minút. Stany s pevnou škrupinou sa rozkladajú ešte rýchlejšie. Vo vnútri stanu sú vložené vankúše, spacáky a iné potreby na spanie, takže po rozložení môžeme ihneď odpočívať.

3. Priestor vo vozidle

Ako náruživí športovci potrebujeme vo vozidle veľa priestoru na športové potreby. Autostan sa skladá do boxu, ktorý je presne ako strešné boxy umiestnený na streche vozidla. Celý priestor v interiéri auta a v kufri máme k dispozícii na uloženie drobností na športovanie. Naše šnorchle a paddleboard konečne môžeme voziť so sebou spolu s oblečením a jedlom.

4. Tepelný komfort

Chladnejšie rána v klasickom stane boli vždy nepríjemné. A to i v prípade, že sme si kúpili spací vak s vložkou až do mínus desiatich stupňov. Navyše nás potrápila aj vlhkosť, na ktorú je partnerka náchylná. Často sme sa nevyhli nádche. V stane na streche je nám teplo, žiadna vlhkosť a ani prízemný mráz nás už netrápia.

5. Pohodlné spanie

V autostane sa spí lepšie ako doma. Osobne si nevieme vynachváliť pohodlný matrac, ktorý je súčasťou spodnej časti konštrukcie stanu. Niektoré stany sa dajú kúpiť aj vankúšmi a paplónmi. My sme dali prednosť klasike a spávame v stane v spacom vaku.

6. Žiadny hmyz

Hmyz dokáže v klasickom stane znepríjemniť nejednu noc. Prebudenie s mravcami na tvári nie je nič moc. A hororové prebudenie s myšou bolo pre partnerku šokom. Na streche je nulová pravdepodobnosť nevítaných návštevníkov zo zvieracej ríše.

7. Nádherné výhľady

Obaja sme romantici a vieme oceniť krásu prírody. Zo strechy vozidla sú západy a východy slnka o niečo krajšie. Navyše sa môžeme tešiť z pohľadu na hviezdy, pretože v streche stanu je zabudovaný strešný priezor.