Jednou z najdôležitejších súčastí vozidla je automatická prevodovka. Zabezpečuje plynulú a efektívnu jazdu, preto to je dôvod, prečo by ste mali pravidelne vykonávať servis automatickej prevodovky. Vďaka tomu tak zabezpečíte plynulý chod automatickej prevodovky a predĺžite jej životnosť.

Aj keď sa možno zdá, že automatická prevodovka potrebuje menší servis ako manuálna, odporúčame vám pravidelne kontrolovať, v akom je stave. V opačnom prípade by mohli vzniknúť rôzne problémy a poruchy vozidla, ktoré by si vyžadovali opravu a servis. Prečo je však servis automatickej prevodovky tak dôležitý? A ako často ho je vôbec potrebné vykonávať? Na to sme sa pozreli bližšie!

Dôležitosť servisu automatickej prevodovky

Servis automatickej prevodovky má hneď niekoľko dôležitých benefitov, ktoré stoja za pozornosť. Napríklad, umožňuje včasnú identifikáciu a riešenie potencionálnych problémov s prevodovkou. To môže byť skvelou prevenciou vážnych porúch a drahých opráv v budúcnosti.

Zároveň je známe, že pravidelný servis automatickej prevodovky zabezpečuje optimálnu funkčnosť prevodovky, zvyšuje jej výkon a zároveň aj efektivitu. V neposlednom rade, do vysokej miery môže predĺžiť aj životnosť automatickej prevodovky. Zabezpečí vám tak jednoducho bezproblémovú jazdu, ušetrí čas, energie a v neposlednom rade aj množstvo financií.

Správny čas na vykonanie servisu prevodovky

Odporúčaný čas na vykonanie prevodovky sa môže líšiť od výrobcu vozidla. Všeobecne sa však odporúča vykonať servis medzi 60 000 – 100 000 kilometrami. Následne sa môžu servisné intervaly pohybovať medzi 40 000 – 50 000 kilometrami. Je dôležité, aby bola v servise pravidelnosť a aby ste si vybrali na servis vhodnú spoločnosť. Vybrať si môžete na základe referencií a ponúkaných služieb.