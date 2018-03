Vravíte si, že to je jednoduché? Neverili by ste, že vybrať dobrý ďalekohľad môže byť náročnejšie ako vybrať nový telefón. Pozrime sa na pár pojmov, aby vám ďalekohľady pri výbere načisto nezamotali hlavu.

Vidieť do diaľky. To bol veľký sen dávnych ľudí. Niet pochýb o tom, že pre dávneho človeka to bol nepochybne veľký problém a určite si nevedel predstaviť, ako zariadiť, aby do skutočnej diaľky naozaj dovidel. Čoskoro ľudia objavili šošovky, čo bol objav, ktorý zmenil svet a kvalitu života ľudí na ňom. Viete si predstaviť, že by neexistovali okuliare? Pre zlodejov a podvodníkov by to bol raj, lebo obrovská časť ľudskej populácie by jednoducho nevidela dostatočne dobre. Okuliare sú však len malým využitím šošoviek. Okrem toho, že šošovky sú základom ďalekohľadu, používajú sa aj v nespočetnom množstve iných zariadení. Napríklad v presnom opaku ďalekohľadu – v „blízkohľade“, iným slovom, v mikroskopoch. My sa však vráťme naspäť k našej téme, ktorou sú ďalekohľady.

Ďalekohľad – verný pomocník

Využitie ďalekohľadov je tak široké, že na vymenovanie všetkých použití by sme potrebovali samostatný článok. Pozrime sa na bežné ďalekohľady, ktoré si môžete zobrať so sebou na výlet a vynechajme rôzne profesionálne ďalekohľady, s ktorými aj tak väčšina z nás nepríde do styku. Keď sa pozriete na ďalekohľad, ako prvé vás pravdepodobne zaujíma jeho zväčšenie, ktoré sa udáva v podobe napríklad 10×50, kedy 10 znamená zväčšenie ďalekohľadu a 50 priemer jeho objektívu v milimetroch. Asi uznáte, že obraz ďalekohľadu je to najpodstatnejšie, čo vlastne ďalekohľad ponúka. Prvky, ktoré sa výrazne podieľajú na kvalite obrazu ďalekohľadu je svetelnosť ďalekohľadu, ktorá vyjadruje množstvo svetla, ktoré preniká objektívom ďalekohľadu, rozlíšenie ďalekohľadu, ale aj kvalita jeho optického skla a v neposlednom rade aj antireflexné vrstvy, ktoré zvyšujú kvalitu obrazu eliminovaním odleskov. Už len stačí vybrať veľkosť a úpravu ďalekohľadu a váš ideálny ďalekohľad je na svete! Vybrať ho môžete napríklad na stránke www.Edalekohlady.sk.