Nielen figuríny a regály slúžia v moderných predajniach na pútavé vystavovanie tovaru. Čoraz využívanejšími sú drážkové panely, ktoré sa dajú prispôsobiť dizajnu aj priestoru predajne. Drážkové panely vám umožnia tovar vystavovať originálne a variabilne.

Panely s dlhou životnosťou

Iba máloktorá obchodná prevádzka sa teší z priaznivých rozmerov, no vždy existuje riešenie, ako mať tovar uskladnený prehľadne a štýlovo. Zatiaľ čo výstavné figuríny slúžia predovšetkým na prezentáciu konkrétnych modelov, vďaka predajňovým regálom a drážkovým panelom môžete svoj tovar nielen vystavovať, ale si na nich nájde svoje miesto každý produkt, ktorý sa usilujete zákazníkovi predať. Veľmi sviežo pôsobí kombinácia drážkových panelov a konkrétnych druhov regálových systémov, dokonca aj tých, ktoré dokážu v priestore stáť bez uchytenia o stenu. Tie najkvalitnejšie drážkové panely sú vyrábané z odolných MDF dosiek a sú obdarené laminátovou fóliou, ktorá je v porovnaní s klasickým melamínom oveľa odolnejšia voči odreninám a poškriabaniu. Keď si predstavíte, koľkokrát sa bude s tovarom manipulovať alebo hýbať s celkovým vybavením predajne, môže byť zničenie povrchu panelov len otázkou času. Preto je dôležité obracať sa na výrobcov, ktorí vám pomôžu nielen s návrhom drážkových panelov, ale sa predovšetkým postarajú o ich kvalitné vyhotovenie a inštaláciu. Drážkové panely sa zaslúžia o moderné vystavovanie tovaru na celé roky.

Prednosti drážkových panelov

Ak už dlhšie hľadáte vhodné miesto konkrétnym druhom tovaru, drážkové panely vám pomôžu aj s touto dilemou. Niektoré predajňové regály vám neumožňujú vystavovať tovar tak prehľadne, ako by ste si želali. Na drážkové panely sa dajú bez problémov umiestniť rôzne doplnky, ktoré sa postarajú o to, aby produkty zákazníkovi v momente udreli do očí. Môže ísť o závesné ramená, police alebo rôzne druhy košíkov či háčikov. Na doplnkoch k drážkovým panelom viete elegantne vystavovať lopty, obuv, mobilné telefóny, nohavice, klobúky i drobný tovar. Praktické ramená so zárezmi poskytnú miesto viacerým vešiakom. Prednosťou drážkových panelov je zaiste i to, že vám ich vyrobia v želanom farebnom odtieni, dokonca i v lesklom alebo metalickom prevedení. Drážkové panely nemusia byť len vo forme steny, ale efektne pôsobia i v T-čkovom, krížovom alebo v stĺpcovom vyhotovení ako “stredové regály” na vystavenie tovaru (gondoly).