Pri zariaďovaní kuchyne, či už od základov alebo jednoduchou zmenou existujúceho vzhľadu, stojí za to staviť na praktickosť, pretože kuchyňa je miestnosť na špeciálne účely. Mala by byť nielen vizuálne atraktívna a povzbudzovať k tomu, aby sme v nej chceli zostať, ale predovšetkým by mala byť v každom ohľade pohodlná – funkčná a jednoduchá na údržbu. To však neznamená, že sa musíme vzdať atraktívneho dizajnu! Stačí si len vybrať vhodné materiály, ako sú napríklad kuchynské panely, ktoré sa do nej perfektne hodia.

Obklady alebo panely na stenu?

Nástenné panely sú vynikajúcou alternatívou klasických obkladov. Nielen že radikálne menia estetiku kuchyne, ale predovšetkým jej poskytujú osobitú atmosféru a zároveň sú veľmi praktické. Obrovský výber vzorov umožňuje bleskovo premeniť kuchyňu, zatepliť ju, trochu ochladiť, vdýchnuť do nej charakter v loftovom alebo glamour štýle. Pre každého sa tu nájde niečo vhodné! Najdôležitejšie však je, že vhodne zvolené nástenné panely do kuchyne sa veľmi jednoducho udržiavajú čisté! Nemusíte byť profesionál, aby ste ich namontovali, na rozdiel od montáže obkladov, ktoré vyžadujú viac praxe. Je tiež oveľa jednoduchšie ich vymeniť, pretože ich nemusíte odsekávať. Vďaka kuchynským panelom bude kuchyňa, bez ohľadu na štýl, útulnejšia, pretože sú vizuálne menej chladné ako obklady.

Aké kuchynské panely si vybrať?

Medzi kuchynskými nástennými panelmi nájdete mnoho rôznych typov. To všetko preto, aby každý mohol prispôsobiť štýl svojej vlastnej kuchyni. Drevené panely alebo panely s imitáciou dreva sa skvele osvedčia na dokončenie priestoru medzi skrinkami, čo dodá kuchyni teplejší nádych. Najlepšie vyzerajú, keď tvoria so stolovou doskou zostavu – akési jej predĺženie. Pôsobia dojmom výnimočnej čistoty a elegancie a opticky mierne zväčšujú pracovný priestor. Praktickým riešením sú aj PVC kuchynské panely, ktoré sa veľmi ľahko udržujú v čistote, a možno povedať, že sú veľmi útulné. Ich atraktívna cena, jednoduchá montáž a veľké množstvo vzorov si určite zaslúžia vašu pozornosť.

Módne nástenné panely

Hitom posledných rokov sú sklenené kuchynské panely, ktoré sú perfektné do priestoru medzi skrinkami a najmä nad varnú dosku. Môžete skúsiť jednoduché sklo s ľahkou mliečnou farbou, ktoré bude vyzerať elegantne a minimalisticky, ale môžete si zvoliť aj priehľadné, pod ktoré umiestnite zaujímavý plagát – dekoráciu – ktorá je efektnou a zaujímavou výzdobou kuchyne – najmä ak si vyberiete atraktívnu grafiku. Veľa zaujímavých modelov kuchynských panelov nájdete v internetových tlačiarňach. Môžete si ich taktiež navrhnúť sami, vďaka čomu si zariadite kuchyňu jedinečným spôsobom.