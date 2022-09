Ľahko spárovateľné s mobilným telefónom – s iOS aj Androidom – pomocou Bluetooth technológie, alebo Wi-Fi. Prirodzene, povedia vám, koľko je hodín, to však nie je ich hlavnou výhodou. Pri smart, alebo aj inteligentných hodinkách používateľ dostane oveľa viac: od rýchleho prehľadu notifikácií a jednoduchého prijatia hovorov cez šikovné ovládanie hudobného prehrávača až po dokonalý prehľad o svojom športovom výkone. Tu je 5 dôvodov, prečo sa oplatí mať smart hodinky.

Rýchlejší prehľad o notifikáciách

Šoférujete, ste na porade, na dôležitom obchodnom stretnutí, v kine, predierate sa preplnenou železničnou stanicou. Vyťahovať mobilný telefón a kontrolovať nové upozornenie by nebolo vhodné a v niektorých situáciách ani možné.

Smart hodinky vám to uľahčia. Stačí sa pozrieť na zápästie a máte dokonalý prehľad o tom, čo sa deje. Jedným, často nenápadným pohľadom na ruku skontrolujete situáciu: ide o bezvýznamné upozornenie z Facebooku, alebo vám píše manželka, že si zabudla kľúče a nevie sa dostať domov? O všetkom budete mať okamžite prehľad.

Jednoduché ovládanie prehrávača

Pri behaní, v posilňovni, na bicykli. Ruky sú zaneprázdnené, vyťahovať telefón a prepínať pesničku či hľadať playlist, ktorý do vás vleje nový príval energie, vás vyvedie z rovnováhy. Naruší vašu flow, sústredenie, oddanie sa tomu, čo práve robíte.

Stačí pár klikov na smart hodinkách a máte to. Zo slúchadiel sa zrazu ozve Foo Fighters: „Is someone getting the best, the best, the best, the best of you?“ a ihneď ste plný sily. Navyše, s najnovšími smart hodinkami dokážete dostať hudbu do slúchadiel bez nutnosti použitia mobilného telefónu.

Ste v cudzom meste? Smart hodinky vám urobia sprievodcu

Výlet v Ríme, potulky Parížom, spoznávanie Barcelony. Cudzie mesto, neznáme ulice, stratiť sa nikdy nebolo jednoduchšie. Pozerať sa však na displej telefónu a riadiť sa mapou vás ukráti o tie najkrajšie zážitky. Pripraví vás o to, pre čo ste sem zavítali.

Smart hodinky vás budú navigovať namiesto mapy – keď máte odbočiť, zavibrujú. Inak, keď doprava, inak, keď doľava. Rozhodne sa nestratíte. Rovnako tento spôsob navigácie oceníte pri šoférovaní.

Smart hodinky ocenia tiež športovci

Športové smart hodinky pre ženy i mužov prinášajú množstvo užitočných údajov o stave tela. Od dĺžky spánku cez počet krokov až po pokročilejšie funkcie, ako meranie tepu, množstvo spálených kalórií, okysličenia krvi či krvného tlaku. Informácie, s ktorými budete mať dokonalý prehľad o športových výkonoch. A tiež možnosť sledovať váš progres.

Smart hodinky ako módny doplnok

Na dizajne záleží. Dizajnové smart hodinky pre mužov i pre ženy spĺňajú aj tie najprísnejšie estetické kritériá. Dnes ich už nenájdete len v tradičnom minimalistickom prevedení, ale napríklad aj v elegantnom šate: kovový náramok, okrúhly displej, ručičkový ciferník. Elegancia, s ktorou zažiarite aj na večierku či pracovnom pohovore.

