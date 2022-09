Záclony a závesy majú silnú konkurenciu. Možná by niekto pred rokmi neveril, že tvrdé podlahy porazia hebké koberce. A rovnako tomu je u okien. Záclony, ale aj závesy sa stávajú minulosťou. Vkusnejšie a praktické sú rolety. Tie tu už boli, podobne ako kedysi tvrdé podlahy. A s veľkým úspechom sa vracajú na výslnie. Avšak s mnohými nápadmi. Čo budete milovať na svojich oknách?

Nepraktické záclony a závesy sa stávajú minulosťou, Málokomu však chýbajú. Veď existuje obrovské množstvo ďalších možností, ako dodať bytu dizajn bytovým textilom na oknách, či ako ukryť interiér nášho bytu pre zvedavými pohľadmi z ulice a zatieniť ho pred slniečkom. Čím teda moderne a funkčne nahradiť záclony a prípadne tiež závesy?

Vracajú sa látkové rolety v rôznych podobách – ako klasické látkové rolety, rímske rolety, plisé, ale aj moderné rolety Deň a noc. Rolety sú skvelé na klasické okná, ale vyrábajú sa aj pre strešné okná. Ďalšou možnosťou sú vertikálne žalúzie (nazývané aj zvislé žalúzie). Tie sú veľmi estetické a dokážu zakryť celú stenu od stropu až po podlahu podobne ako honosné závesy. Hodia sa na štandardné aj na veľké balkónové okná. Ak tieto moderné tieniace prostriedky skombinujete so sieťami proti hmyzu, máte dokonalo zaistené okná pred prudkým slniečkom, svetelným smogom aj hmyzom. Rolety sa naviac predávajú aj ako termo rolety. Tie sú schopné výrazne zlepšovať klímu v interiéroch. Pozrite sa na látkové žalúzie FOA od Westlogic Slovakia a na obrovský sortiment tejto firmy.

Staviť na neutrálnosť sa vyplatí

Nesnažte sa žalúziami či roletami provokovať ani ohúriť. Práve naopak. Ideálne je vsadiť na ich neutrálnosť. Vďaka tomu sa budú hodiť k akémukoľvek interiéru. Jednoducho ich zladíte so nábytkom, podlahami, dvermi a oknami, aj s bytovým textilom. Rolety a žalúzie v neutrálnych farbách sa výborne hodia k interiéru klasického rodinného domu, parádu však urobia v akomkoľvek byte, dokonca sa nebijú s historickým interiérom či s chalupou. Hodia sa naozaj kamkoľvek.

Vyberte si žalúzie a rolety správne podľa jednotlivých miestností

Jednou možnosťou je riešiť v celom byte tienenie na okná rovnako. Nie je to ale vôbec nutné a často ani vhodné. Rovnaké tienenie je nutné iba do vzájomne spojených miestností. Prednosť by sme mu mali dať v prípade, že máme rodinný dom. Na priečelie je vhodné dať vždy rovnaké typy tienenia.

Inou možnosťou je zvoliť si typ tienenia podľa jednotlivých miestností. Látkové rolety do okien sú vhodné predovšetkým v kuchyniach, ale aj v detských izbách. Steny vedľa okien je zbytočné zakrývať vertikálnymi žalúziami, obvykle ich vieme využiť lepšie – na dlhšiu kuchynskú linku, tiež napríklad na ozdobené steny v detskej izbe. Do obývacej izby, do pracovni, ale aj do spálni sa viac hodia vertikálne žalúzie. Dávajú priestoru podobne útulný pocit ako to robili závesy. Miestnosť nepôsobí chladným dojmom, naviac ešte ju izolujú žalúzie.

Nebojte sa, že to u vás doma bude kvôli vertikálnym žalúziám vypadať ako v kancelárii. Aj keď ich máme zažité práve z rôznych kancelárskych priestorov, noblesu a útulnosť poskytnú aj moderným interiérom.

Keď preferujete čierno-čiernu tmu

Mnohí z nás bývajú v miestach, kde nás obťažuje svetelný smog. Často nepomáhajú bežné závesy či iné tienenie. Siahnuť musíme nakoniec po zatemňovacích. Zatemňovacie rolety neprepustia so miestnosti svetlo z ulice. Niekto je vďaka nim uchránený pred neónmi veľkomesta, iní zas pred urputne svietiacim mesiacom v úplnku.

Odborníci radia, že by sme mali spať v dokonalej tme. Svetlo pôsobí rušivo a spôsobuje poruchy spánku. Pokiaľ nespíme v dostatočnej tme, netvorí si naše telo dostatok sérotonínu a náš spánok nám neprinesie tie benefity, ktoré by mal.

Vďaka zatemňovacím roletám si môžeme konečne dopriať výborný odpočinok aj behom dňa. Ocení to každý, kto musí pracovať v noci a odpočinok si preto musí dopriať cez deň. Sú ideálne pre pacientov, ktorí potrebujú kľud na lôžku aj behom dňa. Ocenia ho rodičia, ktorí ešte dávajú cez deň spať svoje malé deti. Niekto proste pri svetle nezaspí, alebo je jeho spánok povrchný a nedostatočný. Zatemňovacie žalúzie prinášajú riešenie.

Vyznáte sa v roletách na okná?

Klasické látkové rolety do okien majú veľmi minimalistický a dizajn, ktorý dokáže perfektne doplniť akýkoľvek interiér. Ide výhradne o vnútorné rolety, u ktorých s vyberáte tie so schopnosťou stredného, alebo vysokého zatemnenia. Stredné zatemnenie zaistí nepriehľadnosť, ale prepúšťa určité množstvo rozptýleného svetla. Tie s vysokým zatemnením sme už zmienili. Označujú sa aj ako blackout rolety.

Rímske rolety sú taktiež veľmi univerzálne. Vynikajú spôsobom, akým sa zaťahujú. Nazývajú sa aj riasiace rolety. Pri vyťahovaní vzniká zaujímavé dekoračné riasenie, vďaka ktorému sú občas považované i za akýsi kompromis medzi závesom a roletou. Pôsobia menej minimalisticky a hodia sa pre tých, ktorí chcú do interiéru vpustiť predsa len štipku romantiky.

Zaujímavým vynálezom sú rolety Deň a noc. Ide o rolety z dvojitej látky, na ktorej sa striedajú priehľadné a nepriehľadné pruhy. Tie sa pri manipulácii dostávajú do vzájomnej interakcie a podľa toho, k akému prekrytiu medzi priehľadnými a nepriehľadnými pruhmi dochádza, prepúšťajú viac či menej svetla do miestnosti. Existujú aj vo verzii, vďaka ktorej je možné dosiahnuť zatemnenie. Vyrábajú sa v niekoľkých variantoch látok s rôznou gramážou a samozrejme v mnohých farbách. Látkové rolety do okien Deň a noc sú najmodernejšou tieniacou technikou s perfektnou funkčnosťou a zaujímavým dizajnom.

A prečo si vlastne vybrať rolety? Sú moderné, estetické a vždy máme voľbu ich úplne vytiahnuť a pustiť si do interiéru maximum prirodzeného svetla.

Látkové rolety FOA

Hľadáte látkové rolety presne pre vaše okná? FOA ponúka látkové rolety na mieru vo všetkých vyššie zmienených typoch, vrátane vertikálnych žalúzií. Firma má veľmi kvalitný zákaznícky servis. Ku každému druhu tienenia ponúka veľmi podrobný návod, ako zmerať veľkosť roliet a žalúzií, rovnako ako presný návod na montáž. Nemusíte čakať na merača ani montérov. Namerať aj inštalovať rolety je veľmi jednoduché a s návodom od FOA to zvládne hravo naozaj každý.

Nebojte sa ale, akýkoľvek problém vám pomôže zvládnuť perfektný zákaznícky servis FOA. Stačí zavolať a problémy s meraním, montážou aj ďalšími záležitosťami jednoducho vyriešite po telefóne.

Nie ste si istí, či si dokážete materiál a farbu vybrať iba podľa obrázku v e-shope? FOA ponúka ku všetkým typom tienenia taktiež vzorky zadarmo. Na jednej stránke si zvolíte preferovanú formu roliet, ev. žalúzie a vyberiete si, o ktoré vzorky máte záujem. Jednoducho si potom prirovnáte farbu k vášmu ďalšiemu bytovému textilu, k nábytku či k farbe podláh. Taktiež si overíte kvalitu materiálu. Takto dobre by sa vám nevyberalo ani v showroome, pretože doňho si svoj byt neprenesiete. FOA zasiela osem vzoriek zadarmo.

Určite preferujte neutrálne odtiene. Rolety aj vertikálne žalúzie sú veľmi nadčasové a vydržia vám dlhšie než farba maľby na stenách a často aj dlhšie, než trebárs iný bytový textil či kusové koberce, ktoré si dočasne obľúbite. Neutrálna farebnosť je cestou k tieneniu, ktoré sa neomrzí a bude veľmi univerzálne.

Ako namontovať rolety?

Nejde teraz o to, aby sme popísali podrobný postup montáže. Ten nájdete na stránkach FOA. Pri výbere si je však dôležité uvedomiť, že látkové rolety sa ponúkajú s otvorenou kazetou, s POLO kazetou a s MAXI kazetou.

U otvorenej kazety je dokonca možná montáž bez vŕtania. Roletu stačí zavesiť za rám okna. Tiež je však tieto kazety možné privŕtať – na rám aj na stenu.

POLO kazeta je roleta s horným krytom. Roleta je lepšie chránená proti prachu a nečistotám. Riešenie je tiež pevnejšie a hodí sa pre širšie okná.

Najpokročilejším riešením je MAXI kazeta. Vypadá veľmi esteticky a je vhodná sa aj pre najširšie okná.

Funkčné bývanie potrebuje taktiež siete proti hmyzu

V bytoch aj v rodinných domoch, ev. na chalupách, bojujeme všetci s jedným nepríjemným problémom. Tým je hmyz nalietavajúci do našich obydlí. Môže to byť cez deň, kedy nám do bytu vletia muchy, aj osy či včely, ale predovšetkým večer, kedy lietajúci hmyz láka svetlo. Náš interiér sa môže zaplniť komármi, nočnými motýľmi, ale prilietava aj ďalší hmyz. Sieťky nás naviac chránia nielen pred lietajúcim hmyzom, ale aj pred tým lezúcim. Nehovoriac o tom, že do interiéru nám dokáže vletieť aj vták, netopier, alebo nám cez nižšie položené okná môžu do domu a bytu vliezť mačky či hlodavce.

Na druhú stranu sú siete do okien určitým zabezpečením pre majiteľov domácich zvierat. Rozhodne neznižujú riziko pádu z okna pre deti, ale aby vám zo siedmeho poschodia nevypadla vaša mačka, v tom určite pomôžu. Rovnako ako zaistia, aby sa za slobodou nevydala vaše andulka.

Sieťka proti hmyzu na okná aj balónové či terasové dvere musí byť samozrejmosťou. Tie moderné nijak neznižujú funkčnosť okien a dverí a žiadnym spôsobom nás neobmedzujú. Siete proti hmyzu sa montujú na okenné rámy, kde sa prichytia za pomoci magnetky, suchého zipsu či háčikmi. Okná aj dvere, vrátane posuvných, sa dajú používa bez akýchkoľvek obmedzení. Každá sieť sa dá jednoducho zložiť a opäť založiť. Dôvodom môže byť napríklad naša potreba umyť okná.