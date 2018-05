Kancelárske stoličky sú sedadlá, v ktorých mnoho z nás trávi obrovské množstvo svojho životného času. Dobre zvolená kancelárska stolička vám život výrazne uľahčí, podľa čoho ju však vyberiete?

To, že ľudstvo pomaly ale isto upúšťa od manuálnej práce, je starý známy fakt. Každý by chcel byť manažér, pracovať v call centre alebo jednoducho niekde za stolom, v klimatizovanej kancelárii a robiť fyzicky nenáročnú prácu. Nečudo, manuálnu prácu čoraz viac nahrádzajú moderné technológie v podobe moderných strojov a nám, ľuďom, tak zostávajú najmä činnosti fyzicky nenáročné. Práca v kancelárii však rozhodne nie je tak jednoduchá, ako si ju mnoho ľudí predstavuje. Dlhé hodiny strávené za počítačom, s telefónom na uchu, ale čo je hlavné, sediac na stoličke. Asi nikto z nás nie je k sebe tak tvrdý, že by dokázal sedieť niekoľko hodín na bežnej stoličke. Preto sú tu špeciálne stoličky, ktoré sú robené špeciálne nato, aby ste v nich mohli tráviť dlhé hodiny v práci. V princípe máte dve možnosti – kancelárske stoličky a kancelárske kreslá. Rozdiel medzi nimi je zároveň minimálny, ale výrazný. Na prvý pohľad ich možno od seba nerozoznáte, na prvé posadenie sa však určite áno. Kancelárske stoličky majú vzpriamenejší posed a lepšiu oporu tela, sú tak vhodnejšie na prácu s počítačom a činnosti, pri ktorých sa musíte sústrediť. Naopak, kreslá sú mäkké, neposkytujú tak dobrú oporu a sú vhodné skôr na rôzne oddychové činnosti, pri ktorých nemusíte toľko rozmýšľať. Predstavme si bližšie kancelárske stoličky a to, ako vybrať tú správnu!

Sedák, operadlo a lakťové opierky – základ každej stoličky

Pri výbere stoličky by ste si mali všímať tri základné veci – sedák, operadlo a lakťové opierky. Sedák by mal byť pohodlný, na ňom predsa sadíte a na neho tlačíte najväčšou časťou svojej telesnej váhy. Nemal by byť príliš mäkký, v tom prípade sa do neho budete zabárať, čo sa môže javiť spočiatku ako pohodlná vec, časom však pravdepodobne zistíte, že pri dlhom sedení vám to veľmi nevyhovuje. Nehovoriac o tom, že ak sa na ňom budete cítiť pohodlne ako doma na gauči, na prácu sa asi veľmi dobre sústrediť nebudete vedieť. Samozrejme, ani príliš tvrdý sedák nie je dobrým riešením, dôvody sú snáď jednoznačné. Druhou podstatnou časťou stoličky je operadlo, ktoré by v ideálnom prípade malo byť anatomické. Je dobré zainvestovať do stoličky, ktorá má čo najväčšiu mieru možnosti nastaviť si výšku sedáka a sklon operadla, aby ste dosiahli čo najideálnejší posed. Jedine tak totiž zaistíte, že vaša chrbtica nebude trpieť. Mimochodom, výšku sedáka by ste si mali nastaviť tak, aby ste boli celými chodidlami na zemi. Nezanedbateľnými súčasťami sú aj lakťové opierky, ktoré by mali byť pohodlné a netlačiť do rúk, ale aj hlavová opierka, ktoré poskytne oporu krku.

Kvalita je základ

Výberom stoličky so správnymi vyššie spomínanými parametrami výber nekončí. Podstatou vecou, na ktorú by ste mali myslieť, je materiál, z ktorého je stolička vyrobená. V letných podmienkach oceníte stoličky so sieťovanými operadlami, ktoré zaručia, že sa nebudete veľmi potiť. Na druhej strane, kožené stoličky sú o niečo pohodlnejšie a určite lepšie vyzerajú. Nehovoriac o rôznych iných materiáloch, z ktorých kancelárske stoličky môžu byť vyrobené. Tu je len na vás, ktorý materiál bude najviac vyhovovať vám. Ďalšou podstatnou časťou je samotný dizajn stoličky, dnes máte možnosť zohnať prakticky akékoľvek stoličky, či už s tradičným kancelárskym, moderným, športovým dizajnom, s rôznymi tvarmi, veľkosťami a rozmermi jednotlivých častí a podobne. V každom prípade, vyberať by ste mali vždy na základe kvality a nasnažiť sa na kancelárskej stoličke ušetriť. Jedine tak sa vyhnete zdravotným problémom, ktoré sú spôsobené dlhodobým sedením na nekvalitných stoličkách. Pýtate sa, kde také kvalitné a bezpečné kancelárske stoličky zoženiete a ešte si aj budete môcť vyberať z obrovského množstva rôznych typov? Už sa ďalej nepýtajte, je tu slovenský web kancelaria24h.sk, kde nájdete poriadne kancelárske stoličky a mnoho ďalšieho. Tak nečakajte a vyberte si svoju novú stoličku ešte dnes a seďte zdravo a v pohodlí!