Možno sa to zdá neuveriteľné, ale na Slovensku dokážete nájsť stále nové miesta, ktoré je možné objavovať.

Ak neviete kam sa vydať na výlet, nechajte sa inšpirovať top 5 druhmi výletov, na ktoré sa môžete v tejto malebnej krajine vydať, napríklad na Kia Sorento.

Jaskyne

Nie je ničím neznámym, že Slovenská príroda oplýva mnohými jedinečnými miestami a neopakovateľnými úkazmi. Azda najznámejšie sú v tomto smere okrem hôr slovenské jaskyne. Na svete je síce mnoho krajín s prekrásnymi podzemnými chodbami, no Slovensko patrí k tým krajinám, ktoré takýmito jaskyňami, jaskynkami a skalnými prevysmi priam oplýva. Naše vápencové a iné krásavice navyše vynikajú niekoľkými „naj“ na svete. Dokonca sa u nás nájdu aj také jaskyne, ktoré na celej zemeguli nájdete len veľmi výnimočne. A to už je čo povedať, keď je jednou z takýchto výnimočných lokalít aj Slovensko.

Hory

Ako sme už spomínali vyššie, k najväčším dominantám Slovenskej republiky patria hory. Už naši predkovia boli na ne takí hrdí, že ich vložili do hymnickej piesne, ktorá sa neskôr stala národnou hymnou. Ak patríte k tým, ktorí milujú výlety do prírody a ani turistika vám nie je proti srsti, určite využite voľný čas práve na výlet do slovenských hôr. Na ceste za dobrodružstvami, ktoré vás tam čakajú, vás určite nezradí Kia Sportage, s ktorou sa dostanete takmer na akékoľvek miesto, a v ktorej si užijete cesty plné pohody a komfortu.

Hrady a zámky

Nie len domáci, ale aj zahraniční turisti obdivujú slovenské hrady a zámky s úžasnou, niekedy romantickou a niekedy tragickou minulosťou. Tak či onak, či už sa vyberiete na (prevažne) peší výlet na niektorú z našich zrúcanín. alebo vás Kia Ceed odvezie až pred brány viac či menej zachovalého hradu alebo zámku, máte sa na čo tešiť. Hrubé múry, na ktorých sa už podpísala história, vás určite nenechajú ľahostajnými ani voči histórii krajiny, ani voči jej kultúre.

Múzeá

Keby ste sa o čomkoľvek z vyššie spomínaného chceli dozvedieť viac, jednoznačne by ste po ceste nemali vynechať návštevu múzeí prislúchajúcich k jednotlivým pamiatkam či prírodným rezerváciám. Môžete sa v nich dozvedieť veľa zaujímavostí o slovenských pamiatkach, o prírode a jej jedinečných úkazoch, o technickom pokroku i o zachovalej kultúre a kultúrnom dedičstve Slovákov žijúcich nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Večerné Slovensko

Poslednou topkou je zážitok, ktorý si môžete dopriať takmer kdekoľvek. Večerné Slovensko je totiž skvelou odmenou po celodennom výlete, nech by ste sa práve nachádzali na akomkoľvek mieste. Pohľad na vysvietené mestá, ale i neuveriteľný zážitok z pohľadu na hviezdnu oblohu – práve na tých najodľahlejších miestach Slovenska – vás určite upokojí a poteší, a dokonale zakončí deň plný výletov.