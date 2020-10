Prvá otázka, ktorú si treba položiť pri výbere zimnej bundy je: „pri akej teplote ju budem väčšinou nosiť?“ Výhodou je, že takmer všetky zimné bundy sú testované, aby zaručili vynikajúci komfort aj v extrémnych podmienkach. Pýtate sa, ktoré kritéria musíte zvážiť pri kúpe bundy aj vy? Nechajte sa inšpirovať nasledujúcim článkom a výber zvládnete hravo aj vy.

Účel bundy je priorita, od čoho sa bude odvíjať váš nákup

Intenzívna turistika označuje činnosť, ktorá si vyžaduje nepretržité úsilie (napríklad z dôvodu prevýšenia). Pri absolvovaní takýchto túr alebo pri viacdennej turistike odporúčame zvoliť kompaktnú a ľahkú zimnú bundu, ktorú môžete pohodlne zbaliť do batohu a preniesť z bodu A do bodu B. V prípade kratších, menej intenzívnych túr je možné zimnú bundu obliecť, a tak je možné zvoliť aj menej kompaktnú, ktorá vás v nepriaznivom počasí dostatočne zahreje. Ak hľadáte bundu, ktorú budete nosiť prevažne do mesta či do práce, môžete siahnuť po štýlovom kúsku s kožušinovým golierikom, ktorý dodá vášmu outfitu šmrnc.

Pozor na výber správnej veľkosti

Všeobecne platí, že ak vyberáte vrchné oblečenie v podobe mikiny alebo bundy, pravidlom je siahnuť po väčšej veľkosti. Pokiaľ máte možnosť bundu vyskúšať osobne, nezabudnite na dostatočný priestor pod bundou, keďže v zime nosíme aj niekoľko vrstiev. Ak nie ste presvedčený, že väčšia veľkosť je pre vás tou lepšou voľbou, siahnuť môžete tiež po tzv. „oversize“ bunde či parke, ktorá sa vyznačuje objemnými rukávmi, dĺžkou pod zadok či celkovom voľnom prevedení, vďaka čomu sa budete cítiť komfortne po celý deň. K dispozícii sú tiež priestranné vrecká či odnímateľná kapucňa z umelej kožušiny, ktorú využijete za daždivého počasia.

Všímajte si doplnky zimnej bundy, ktoré oceníte najmä z praktického hľadiska

Pokiaľ ide o zimné bundy v obchode Bolf.sk, treba si uvedomiť, že ide o odev určený do chladného a mrazivého počasia. Aj keď samozrejme chcete vyzerať čo najlepšie, vašou prioritou by mala byť kvalitná zimná bunda, ktorá vás zahreje. Rozhodnite sa pre tú, ktorá ponúka dostatočnú izoláciou, ale tiež rôzne doplnky, ktoré jednoznačne oceníte aj vy. Trebárs priliehavé manžety na rukávoch vám poskytnú mimoriadnu ochranu pred dažďom a snehom; voľnejší strih poskytuje dostatok priestoru na vrstvenie či praktické vrecká priestor na odloženie rukavíc počas zimnej lyžovačky. Vnútorný nákrčník z mikrovlákna je zárukou absolútneho tepla a vnútorné vrecko na zips udržuje vaše cennosti v bezpečí.

Kvalitné spracovanie si vyžaduje investíciu

Ak je zimná bunda výrazne lacnejšia, neznamená to, že kvalita nemusí byť dostačujúca. Ak však chcete zimnú bundu, ktorá prekoná mráz a vydrží vám pokojne aj niekoľko rokov, radšej do nej investujte. Všímajte si materiálové prevedenie, stupeň ochrany pred chladom či dažďom i spomínané doplnky, ktoré využijete aj počas bežného dňa.

Dizajnové prevedenie

V konečnom dôsledku je to dizajnové prevedenie zimnej bundy, ktorá by mala ladiť s vašou osobnosťou. Neutrálnou farbou nič nepokazíte, no moderné sú tiež rôzne vzory, pásiky či potlače, ktoré podčiarknu mladistvý vzhľad. Sýte farebné tóny môžu byť skvelým kontrastom s bielou, čiernou alebo béžovou. Samozrejme je nutné zvážiť aj to, aké farby prevažujú vo vašom šatníku, aby bol outfit ucelený a zladený.